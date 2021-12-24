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竹竹併升格「英人設市」？　葉毓蘭轟民進黨：為選舉破壞民主法治

▲▼立法院院會 國是論壇 葉毓蘭 溫玉霞 陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉毓蘭發言。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，經民進黨團連續3天徹夜輪班排隊，今（24日）上午7點已正式遞案，排入院會報告事項。不過，國民黨立委葉毓蘭在國是論壇發言時痛批，該修法美其名是為提升國家競爭力，實則是為某位無法繼續連任的人參選鋪路；國民黨立委溫玉霞也諷刺「英人設市」，點名民進黨為了新竹市長林智堅，不顧國土規劃的合理及完整性。

民進黨團自本周二開始，輪班在議場大門前排隊，確保今天院會的優先提案權，今天上午7點已搶先遞案，盼將《地方制度法》修正草案排入院會報告事項。

不過，葉毓蘭質疑，縣市升格後，只會讓資源更集中在直轄市，其他非直轄市恐淪為二等公民、三等公民，讓城鄉差距擴大。葉說，總統蔡英文和民進黨為何要這麼急？美其名是為了要提升國家競爭力，但早已被外界刺破，不過是為了某位任期屆滿、無法繼續連任的人參選鋪路罷了！

葉毓蘭表示，民進黨胡作非為，用民主來包裝獨裁，為了選舉來破壞民主法治，不惜傷筋動骨修《地方制度法》，並引述前副總統呂秀蓮的話說「所有獨裁者都是人民寵出來的」，人民真的要坐視民進黨成為專制獨裁的新霸權嗎？她也拿出一個手舉牌諷刺「是地制法還是帝制法？」

溫玉霞則拿出「英人設市」手舉牌表達不滿，痛批民進黨政府想要把6都升格為9都，讓大新竹、彰化、雲嘉嘉合併升格，是為了一次收回兩個國民黨執政的縣市，這種一心一意追求所有權力，把人民拋在腦後的作法，是史無前例，「因為新竹市長林智堅任期屆滿，而不顧國土規劃的完整性、合理性」，絕非台灣之福。

國民黨立委洪孟楷也說，民進黨全黨為1人找工作，人民不會埋單，過去新北市、桃園市花了許多年、由中央和地方一起討論，藉此讓升格體制有更完整的規劃，但民進黨政府執政5年多以來，從來沒有討論縣市升格，現在卻急就章推升格，目的是什麼，國人都看在眼裡，「沒有溝通、沒有討論，只想要強度關山」，這就是民進黨的政權保衛戰嗎？

對於在野黨頻質疑推動大新竹合併升格是因人設事，柯建銘昨晚受訪指出，不要將合併升格窄化成為了一個人、一個黨，實際上，這對他和新竹市長林智堅的挑戰最大，「因為非常難選」，呼籲國民黨不要越雷池一步，希望24日會是很好的平安夜。

▲▼立法院院會 國是論壇 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國是論壇 葉毓蘭 溫玉霞 陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

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