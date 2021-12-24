超商大喊「我要搶劫」店員繼續結帳…　他排隊3分鐘才搶到2千

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市浮圳路一家便利商店22日發生奇葩搶案，42歲林姓男子長期失業，為了免費吃牢飯，竟突發奇想走進店內大喊「我要搶劫！」怎料店員無動於衷，只瞥了他一眼，之後繼續幫客人結帳，讓林男不知如何是好，只能默默站在原地排隊，直到3分鐘後才伸手從收銀機搶走2張千元，逼店員趕快報警。

監視器畫面顯示，一名林姓光頭男子進入OK超商，伸手指著店員大喊「我要搶劫！」，並要求店員趕快報警。不過，店員看他一直站在原地，也沒其他動作，以為是來鬧場，便不予理會，優先幫其他排隊客人結帳。

▲林男進超商後，手指店員大喊「我要搶劫！」、「趕快報警！」（圖／記者唐詠絮翻攝）

林男看店員很忙，自己又被當空氣，在旁邊等了整整約3分鐘，才緩緩走到收銀機旁搶走2張千元大鈔，並把錢往地上丟，大聲叫店員「趕快報警」。

不過，店員反應淡定，只是默默地上前把2張鈔票撿起，再順手放回收銀機內，隨後打電話報案。林男見狀很滿意，站在一旁等警方到場，被逮捕時不僅沒抵抗，還主動走上去迎接員警。

▲店員忙著結帳，林男站在一旁不知所措。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查後發現，林男長期無業沒工作，居無定所，三餐又沒著落，才想說進監獄吃「免錢的」，訊後被依恐嚇取財等罪移送地檢署偵辦。

店員表示，當時他忙著幫客人結帳，以為林男是來鬧的，未加以理會，但後來對方情緒愈來愈激動，又拿收銀機的錢往地上丟，還叫他趕快報警，他無奈之下才報案。

店員說，自己是第一次碰到這種狀況，其實一度很緊張，以為對方精神異常，但後來想說是不是經濟不景氣，社會太難過生活了？才出現這樣的人。

▼林嫌訊後被依恐嚇取財送辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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