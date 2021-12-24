數十年磨一劍　NASA韋伯太空望遠鏡預計耶誕升空

▲NASA韋伯太空望遠鏡預計耶誕升空。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST， James Webb Space Telescope) 被NASA譽為，是有史以來最巨大及強大的設計，預計於今年12月25日升空，目的地位於160萬公里的太陽系軌道，最初計劃於2018年發射，但因氣候及多樣技術考量因素，才延緩至今。

根據CNN報導，2004年開始了韋伯望遠鏡的建造，來自14個國家的數千名科學家、技術人員和工程師花費了超過4000萬個小時來完成，他的主要任務是接替，在太陽系軌道運作的哈伯望遠鏡，用更好的技術繼續提供人類，更多外太空的資訊，以及尋找適合人類居住的行星。

據NASA公布的設計說明，韋伯的外觀是由18個六邊形的鍍金面板組成，每個直徑為4.3英尺（1.32公尺），這些鏡面的作用在於，在韋伯進入太空後，從觀察到的物體中收集更多的光源，收集的光越多，可以觀察到的細節就越多。除此之外，韋伯還配有照相機及光譜儀，以利圖像拍攝和檢測光譜中的能量。JWST項目的負責人之一斯特勞恩博士表示，「鏡面越大，吸收的光越多，我們收集到的圖片就越清晰。」另外，鏡面的周圍是由一個網球場大小的五層銀盾組成，可以保護韋伯免受太陽的熱能。

報導引述，斯特勞恩博士表示，「這東西實在是很大，很難相信我們要把它送入太空」，如此多配備裝在望遠鏡上，無論是體積還是重量，都沒有火箭能承受，因此，他們幫望遠鏡設計折疊式的部件，並安裝在16英尺（5 公尺）的發射空間內。經過多次嘗試，最終決定使用阿麗亞娜5號火箭，來發射韋伯望遠鏡。

原定的12月18日發射日期因技術問題，被推遲到12月22日，天氣狀況被推延至25日，韋伯發射後，將飛行約一個月，到達距地球約160萬公里的軌道，在飛行的過程中，韋伯將展開鏡面及保護性遮陽板，過程將透過數以千計的零件，這些零件必須以正確的順序完美地移動。斯特勞恩博士說道，「發射後的14天是最緊張的，因為大部分的主要部署任務都在那個時候進行」。若發射成功，將可在6個月後收集到第一批數據。

韋伯望遠鏡預計將於12月25日，從法屬圭亞那的歐洲太空港發射升空。發射窗口將在聖誕節早上7點20分打開，並在7點52分關閉。從25日早上6點開始，NASA的電視頻道和網站將現場直播發射過程。