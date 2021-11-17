倒數2天！3小行星逼近地球　比倫敦眼大、速度快過戰機16倍

▲自19日起將有3顆小行星陸續飛向地球。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國航太總署（NASA）發現，11月19日至20日陸續會有3顆小行星飛向地球，且其中最大的小行星「2016 JG12」直徑比華盛頓紀念碑和英國倫敦眼還大，讓人們深感擔憂。

據《新聞週刊》報導，這3顆被NASA近地天體研究中心（CNEOS）歸類為近地天體（NEO）的小行星，分別被命名為「2021 VR」、「2021 VJ11」和「2016 JG12」，它們都將在3天內陸續逼近地球。

最早到訪的小行星是「2021 VJ11」。它將在美東時間11月19日上午8點58分（台北時間19日晚間9點58分），以每秒2萬4000英里的速度飛向地球。儘管「2021 VJ11」是3顆小行星中最小的一個，直徑只有41公尺，體積和半個747客機翼展差不多，但它的速度很快，幾乎比戰鬥機快了16倍。

接著，在美東時間11月19日晚間10點58分（台北時間20日上午11點58分），和「古夫金字塔」（Pyramid of Khufu）差不多高的「2021 VR」，也會以時速3萬英里的速度逼近地球。它的直徑約為120公尺，速度比霰彈槍子彈快15倍。

體積最大的「2016 JG12」將在美東時間11月20日凌晨12點23分（台北時間20日下午1點23分）飛過地球。《每日星報》和俄羅斯衛星通訊社指出，它的直徑約為190公尺，比倫敦眼和華盛頓紀念碑還要大，速度約為每秒7.48公里。

「2016 JG12」於2016年5月3日首次被發現。NASA官網寫明，「2016 JG12」在未來數十年內將不斷掠過地球，但11月20日將會是它距離地球最近的一次。

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