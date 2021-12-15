史上第1次！　NASA「帕克探測器」正式「接觸太陽」

▲NASA與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室共同打造的「帕克太陽探測器」成功穿越日冕，創下首次接觸太陽的里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）14日宣布，2018年發射進入太空的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），已於2021年4月成功穿過太陽大氣的最外層「日冕」，採集到太陽粒子與磁場的樣本，成為歷史上人類首度「接觸」太陽的太空飛行器，以史上最近距離觀測到這顆神秘的恆星。

NASA在新聞稿指出，「帕克太陽探測器」完成重要里程碑，這是史上首次有太空飛行器接觸到太陽，而「帕克太陽探測器」現在已飛過太陽的「高層大氣」（日冕），採集該處粒子及磁場的樣本。

NASA科學任務理事會副局長Thomas Hansueli Zurbuchen表示，帕克太陽探測器這次立下的里程碑，不僅能讓人類對太陽的演化有更深層的了解，也能透過推敲關聯性來更了解其他恆星。

Thomas Hansueli Zurbuchen指出，與地球不同的是，太陽沒有固體的表面，卻有由重力、磁力，與太陽結合而成的炎熱大氣層，最外層又被稱為「阿爾文臨界面」（Alfvén critical surface），直到現在，科學家依然無法確定其表面的確切位置，只能根據日冕的遠程圖像，推算臨界面距離太陽表面有10到20個太陽半徑遠（約600萬至1400萬公里）。

而帕克太陽探測器在第８次的任務期間，於太陽表面上方18.8個太陽半徑處（約1300萬公里），偵測到特定的磁性和粒子，由此推斷它以穿過阿爾文臨界面，進入太陽大氣層。

負責帕克項目的執行官Joseph Smith也表示，這次任務能有如此卓越的成就，令人興奮，下一次的飛行計畫將在明年1月展開，「我們期待未來幾年的任務中，還能探索到更多太陽的秘密」。

帕克探測器取得的新成果已刊登於《物理評論快報》（Physical Review Letters），並獲《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）接受刊登。