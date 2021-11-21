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撞擊小行星！NASA將「發射飛行器」改變軌道　保衛地球首測登場

▲▼ NASA將發射火箭撞向小行星。（圖／翻攝自YouTube／NASA）

▲ NASA將發射火箭撞向小行星。（圖／翻攝自YouTube／NASA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

小行星對地球的威脅引發憂慮，科學家持續研究人類是否有能力阻止撞擊。美國太空總署（NASA）即將進行首度測試，發射太空飛行器撞向一顆不具危險性的小行星，以了解能否改變其軌道，未來真的遭遇危險時才有對策，保護地球免受小行星傷害。

NASA預計美東時間24日凌晨1時21分（台灣時間24日下午2時21分）在加州范登堡太空基地進行發射，將造價3.08億美元的SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）送上太空，目標為一對在太空中一起運轉的小行星，任務命名為「雙重小行星改道測試（DART）1」，屆時NASA將全程直播。

這個雙星系統由近地小行星（NEO）「迪迪莫斯」（Didymos）與其衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos）組成，前者以希臘文的「孿生」一詞命名，後者則是「有二種形式」之義。迪莫弗斯直徑160公尺，圍繞比它大了近5倍的迪迪莫斯運行。

▲獵鷹9號。（圖／路透）

▲ 此次任務將發射SpaceX獵鷹9號火箭。（圖／路透）

為NASA打造這艘太空飛行器的約翰．霍普金斯大學應用物理實驗室（JHU-APL）行星科學家里夫金（Andy Rivkin）說明，「人的一生中遇到大到足以成為問題的物體，令我們不得不改變其方向的可能性非常小，但有時候會在你意想不到時出現，所以應該有一套保險的對策。」

若成功發射，飛行器將於明年9月底或10月初以每秒6.6公里的速度一頭撞上衛星迪莫弗斯，將縮小其軌道，使其速度加快至少73秒。天文學家將在地球上使用望遠鏡觀察迪迪莫斯，捕捉軌道改變的跡象。由於迪莫弗斯在其前後移動，迪迪莫斯亮度變化狀況若有改變，將十分明顯。

參與任務的JHU-APL行星科學家夏博特（Nancy Chabot）說明，這種複雜的設計是為驗證撞擊小行星可帶來足夠推力，使其免於撞上地球的構想，撞擊將發生在小行星距離地球1100萬公里遠處。鎖定沒有威脅性的雙星組合則是因為就第一次測試來說，這是一種聰明且安全的方式。

儘管過去有許多飛行器在壽命將盡時被人為轉向，撞上天體，但DART有望成為史上首次有飛行器以保衛地球為目的而撞擊行星體。

▲▼宇宙,天文。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 科學家擔憂，未來可能有大到足以構成威脅的小行星襲來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小型小行星及小行星碎片持續撞擊地球，多數都在大氣中解體，或以隕石形式落到地面，並未造成傷害，但未來仍可能出現新的小行星，直接朝地球方向飛來，若體積夠大，一旦撞上地球將造成嚴重後果，就像6600萬年前導致恐龍及其他生命滅絕的小行星一樣。

科學家為保衛地球，提出對抗小行星的許多想法，其中最戲劇性的方式包括以核武轟炸，其他如以飛行器在小行星周圍以引力牽引，或是耗資3億美元撞擊的DART任務，便不太有搬上大螢幕的價值。

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