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《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人Taiwan Bravo》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo》專題，記得準時收看！

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能。

▲香港新住民溫志斌。

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說到香港，很多人的印象，就是地狹人稠，以及匆忙的生活步調，因此這幾年有許多香港人，選擇移民到台灣，包括今天的主角，溫志斌和太太黃綺華！擁有30年法式料理的廚藝經驗，溫志斌在各大飯店都服務過，後來來台灣開餐廳，沒想到遇上疫情，不能內用，於是和太太想出，私廚到府的模式，把鍋碗瓢盆和所有食材，都搬到客戶家裡，把一道道法式美味搬上桌。而為了讓料理，跟台灣土地有所連結，溫志斌還親自拜訪產地，找食材，從能夠入菜的玫瑰花，到小農生產的香菇，親自把關、確保品質，也靠著好口碑，在台灣站穩腳步。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能。

▲瑞士新住民柯立恩。

台灣的山海美景，吸引了不少歐美人士來台定居！來自瑞士的新住民柯立恩，他先在英國，遇上此生摯愛，決定跨海追愛來台灣，夫妻倆思索著，要在台灣創業，而且觀察發現，在瑞士幾乎天天都在吃的穀物片，在台灣很少見，於是柯立恩著手研發配方，還加入台灣果乾，以天然果膠做為黏著劑，每天手工製作，成為許多登山客讚不絕口的隨身食糧。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能。

▲日本新住民池田裕介。

來自日本的池田裕介，在大學教日文，為人師表，幽默風趣，是學生眼中很不一樣的老師。而私底下的他，更是女兒心中的大玩偶，甚至三年前開始，他天天幫女兒帶便當，抱著和日本媽媽們拚了的決心，每天幫便當設計出不同造型，還拍照拍影片，上傳網路，得到網友熱烈迴響。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo》節目　新住民結合在地特色開創新可能。

▲緬甸新住民張麗英。

來自緬甸的張麗英，原本是位空姐，嫁來台灣多年，僅管台灣已成為第二故鄉，但她不曾忘記自己的母國，透過各種方式，幫助在台灣的緬甸新住民。她除了擔任廉政志工，也透過說故事，讓新住民子女更了解品格教育，同時她還是移民署服務站的資深服務人員，協助新住民填寫各式文件。此外，張麗英也十分重視新住民子女對母國語言的學習，所以她成為學校的緬甸語老師，透過不同文化的分享，讓新住民子女，更加了解族群融合，也希望在台灣的緬甸新住民子女，都能流利地穿梭在兩種語言文化之間。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱我們節目。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo
內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告

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