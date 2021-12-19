感謝台灣日語教育長期貢獻　日籍新住民黑崎順子受頒「馬偕計畫」

▲日籍教師來臺投入日語教育三十載， 移民署頒發「馬偕計畫」永久居留。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

臺日友好，再添美事一樁！日本籍新住民黑崎順子老師結婚來臺後，投入日語教育將近30年，曾受聘於嘉義社區大學及各高中，培養無數學子，而且年齡層不分老幼，黑崎老師最厲害的是將艱澀的日語文法，透過輕鬆有趣的方式進行教學，日語課程大受歡迎，更有學生到日本留學後，回國還特別感謝她的循循善誘，直呼真是太受用了！經衛生福利部審核符合「馬偕計畫」資格，提供大眾交通工具、娛樂設施等優待，移民署南區事務大隊嘉義市服務站特別頒發新增註記的永久居留證，並致贈感謝狀，感謝她對於臺灣日語教育的長期貢獻。

黑崎老師表示，在臺灣生活這麼久，對臺灣有著濃厚的情感，早已當成自己的第二故鄉，就像前陣子東京奧運比賽時，只要看到是臺灣選手出賽，就算對手來自日本，她也一定會為臺灣選手加油。而今年發生本土疫情時，看到全國上下一心投入防疫，讓疫情可以很快控制住，她也覺得很不可思議。特別的是，因為日本捐贈臺灣疫苗，也遇到很多人不認識的臺灣人向她致謝，當她看到路邊掛著臺灣與日本的國旗，心中對於臺灣與日本真摯的友好情誼，充滿溫暖的感動。她也衷心期盼在臺灣外來人士，大家一起配合政府的防疫政策，趕快接種疫苗，讓國際交流早日恢復正常。

嘉義市服務站表示，「馬偕計畫」是為了感念馬偕博士對於臺灣的貢獻，外籍人士持有永久居留證，年滿65歲且在臺居住20年以上，對我國長期服務或具有特殊貢獻，就能向衛生福利部提出申請。此外，對於黑崎老師的盼望，該站也特別呼籲逾期停（居）留外來人口，於移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」期間，儘快到指定處所施打疫苗，專案採取「不收費、不通報、不查處及不管制」的四不原則，實施期間至111年1月31日止，共同提升疫苗覆蓋率，保護自己也保護身旁的親友。



