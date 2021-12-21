屏東移民署宣導四不原則　鼓勵逾期移民打疫苗送好米

▲移民署屏東縣專勤隊及服務站再度與衛生局於在屏東市中山路與公園路口設置疫苗快打站 。（圖／移民署屏東專勤隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為鼓勵屏北地區逾期停(居)留外來人口出面施打疫苗，全面提升疫苗施打覆蓋率，20日移民署屏東縣專勤隊及服務站再度與衛生局合作，於在屏東市中山路與公園路口設置疫苗快打站，推動外來人口接種送好米，「保障健康，兼顧巴豆(台語：肚子)」!吸引許多逾期停(居)留外來人口前來施打。

先前屏東移民署結合衛生局等相關單位，共同辦理外來人口安心接種行動服務，於東港區漁會施打站吸引近240名移工前來施打疫苗，當中還有10餘名逾期或失聯外來人口，現場大讚台灣政府防疫「好貼心」。

因此續辦昨天的施打疫苗活動，越南籍新住民阮小姐與先生帶著在台逾期停留的雙親，全家前來打疫苗，2名年幼的女兒更成為全場最年輕的陪同者，消除了不少逾期外來人口的緊張氣氛。

阮小姐開心地說，沒想到打疫苗這麼便利，絕對要向同鄉失聯移工宣傳這個便民措施，請大家把握機會趕快接種疫苗，增加身體保護力。

因車禍行動不便的越南籍阮姓移工，其胞弟專程申請來臺照料，也在屏東縣服務站協助、安排下接種疫苗，兄弟倆特別感謝移民署，直說服務「揪甘心」。

屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，為了將逾期停（居）留外來人口納入我國防疫體系，移民署推動「逾期停(居)留外來安心接種COVID-19公費疫苗專案」，專案期間至2022年1月31日止，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等「四不原則」，施打疫苗相關資訊，歡迎致電屏東縣專勤隊（電話：08-7662250）。