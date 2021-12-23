放任9歲愛女「全裸陪睡」12歲兒…網爆：還揉胸部　官方回應了

▲大陸一名媽媽為了賺錢，拍攝兒子和女兒裸睡的影片。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

為了賺錢竟無所不用其極！中國一名暱稱「小妞日常」的人妻，時常在抖音分享孩子的日常，近日被發現12歲兒子要求9歲的妹妹一起全裸睡覺，身為媽媽的她，不但沒制止，還拍成影片上傳求斗內，引發軒然大波。如今「小妞日常」的帳號已經被封鎖，官方也做出回應了。

「小妞日常」育有12歲兒子及9歲女兒，女兒因為幼年時發燒，導致智力發育遲緩，常被哥哥欺負，但媽媽都放任沒加以制止。透過影片可見，男童要求妹妹全裸陪睡，當媽媽問女兒為何和哥哥睡在一起時，女兒回答：「是哥哥叫我來的，就是晚上的時候」，而女童和哥哥睡在一起時，媽媽吐槽「什麼形狀」，掀起熱議。

▲媽媽不但沒制止，還拍影片上傳。（圖／翻攝自微博）

影片在微博瘋傳，網友紛紛留言砲轟，「這媽不是蠢就是壞，畜生不如」、「調查一下是不是親生的」、「這個母親特別可惡，看過她的影片，日常縱容兒子欺辱女兒，越罵越拍，一定要嚴懲」、「這母親恐怕不是什麼良家婦女」、「為了流量連基本的人倫底線都突破了！」、「有些人，不配為人父母」，還有人透露，該媽媽還拍兒子揉捏女兒胸部的影片。

▲「小妞日常」媽媽澄清真相。（圖／翻攝自微博）

據悉，消息曝光後，「小妞日常」的抖音帳號已遭到封鎖，該媽媽也做出回應，解釋睡在一起的影片，是去年拍的，覺得都是小孩子，所以沒什麼，至於有網友認為「男孩早熟」，媽媽則冷笑一聲回應：「不是所有男孩都一樣」，還說「不知道做錯了什麼，在反思」、「會繼續拍下去」，臉上掛著笑容，心情似乎沒受到影響。

另外，官方也出面回應，澄清妹妹實際上沒有精神病，而網友說哥哥猥褻妹妹的情況不是真實，「2個孩子只是親近，這個事情官方已經介入調查，不是那樣的，媽媽也說了」。

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