排隊買人氣章魚燒！他PO網炫耀...下秒路人竟「插1顆吃掉」原因扯爆

▲有民眾在逛逢甲夜市時，遇到傻眼的事情。（示意圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

夜市有許多知名美食，有民眾卻遇到超離譜的事情。一名男網友日前在逛逢甲夜市時，好不容易買到排很久的章魚燒，原本他為了紀念，特地拿出手機拍照，要記錄這一刻，沒想到有路人竟拿起竹籤，直接插了一塊去吃，讓他傻眼至極，而原因更是讓他跌破眼鏡。

原PO今（21）日在臉書社團《爆怨公社》表示，最近去逛逢甲夜市，排到一間章魚燒名店，排了很久終於買到，打算拍張照片上傳臉書炫耀一下，豈料下一秒一位路人走過，拿著盒子裡的竹籤，插了一塊章魚燒去吃。這舉動讓他當場愣住，詢問：「幹嘛吃我章魚燒？」結果對方回答：「抱歉我以為你在攬客…」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲路人直接插一塊章魚燒吃。（圖／翻攝自爆怨公社）

經歷曝光後，引發熱烈討論，「真假…太瞎了」、「吃了就不用買的概念」、「是有多貪才會這樣做…」、「這種人應該是故意的吧？」、「需要幫忙試吃嗎？」、「笑死這個，把你當工讀生是不是」、「可能你長的像店員？」、「原來可以這樣」。

還有不少網友表示，「我也有這樣過，我朋友拿一盤過來，我說試吃怎那麼大盤」、「他該不會用這招吃遍逢甲夜市吧」、「難怪台中需要球棒隊」、「學起來，月底很好用」、「原來還有這招可以免費吃章魚燒」、「居然來這招，厲害」。

延伸閱讀

▸ 王力宏完美人設崩壞…黃明志揭唱片界「很假」內幕 醜陋現實曝光

▸ 網路揪打工「幫人出氣就有錢賺」 倒楣餐酒館遭潑漆丟蟲

▸ 冬至午後「補陽」最旺運…犯太歲4生肖把握機會轉運 5習俗一次看