8月大男嬰「第1句話」讓百萬人暴動了！狂喊「好的兄弟」父母驚呆

▲8個月大男嬰說出的第一句話是「好的兄弟」，讓父母驚呆。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

嬰兒在牙牙學語的階段，總是會用嘴巴試圖發出聲音，有時家長們就可能聽到一些意想不到的字句。近日，一名新手媽媽錄下8個月大嬰兒說話的影片，不過他說的第一句話，並非「爸爸」、「媽媽」這類型的詞彙，而是「好的兄弟」，這段影片被媽媽紀錄下來上傳網路，吸引超過百萬人觀看。

據《鏡報》報導，22歲的新手媽媽卡門（Carmen Bish）以及26歲新手爸爸帕森斯（Keiren Parsons）某天正在聽著8個月大的兒子波帝（Bode）自言自語，沒想到卻聽到令他們感到吃驚的聲音。

卡門說：「波帝、帕森斯和我當時在放鬆，而波帝當時在桌上喃喃自語，所以我就拿起了手機對著他錄影。」不過一開始他們並未注意到異狀，直到夫妻倆將影片給了父母看，他們才意識到波帝說了些話；卡門說：「所以我又播放了一遍，我們都笑了，我沒想過他說的第一句話會是『好的兄弟』。」

在家人的慫恿下，卡門決定把影片上傳至抖音，她表示，自己上傳完影片後就把APP刪了，不過影片卻持續在網路上發酵，2天後同事告訴她那部影片的觀看人數已達5萬，但沒想到她回到家重新下載APP時，觀看次數竟然超過100萬！

事實上，嬰兒「語出驚人」這件事已經不是第一次發生，今年年中時，一名母親肖娜（Shawna）分享自己女兒說話的聲音，當時女兒說：「救救我，媽媽」（HELL NOLMAO help me mommy），結果讓肖娜嚇壞，她趕緊帶女兒去看醫生，經診斷後確認女兒心臟有問題，緊急手術後，目前已恢復健康。

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