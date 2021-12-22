2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

▲3個星座在2022年有類似犯太歲現象。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

剩下不到半個月的時間，即將揮別2021年，迎接嶄新的2022年。星座專家艾菲爾近日在《命運好好玩》分析，有3個星座在2022年有類似犯太歲現象，因此運勢部分要特別注意，請大家參考太陽、上升星座。

第三名 牡羊座：小人問題，低調避災

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艾菲爾表示，牡羊座2022年自己做得非常好，也不會去惹事生非，但問題是你身邊的朋友是一個比較帶賽的，或身邊朋友可能運勢較不好，把不好運氣影響到你，因此不管在合作、找搭檔部分，最好找沒有犯太歲的，免得你做得很好，但被朋友帶賽，無端招來小人。艾菲爾建議，牡羊座朋友請遠離是非，千萬不要出風頭。

第二名 處女座：健康問題，安排檢查

艾菲爾分析，處女座2022年會因為健康問題，導致有破財現象，因此建議在年初的時候安排全身健康檢查，把過去痼疾、毛病做一次全面性檢查。艾菲爾強調，關於健康的檢查費用，是不能省的。

第一名 天蠍座：交通問題，小心駕駛

艾菲爾指出，天蠍座2022年出入家門要注意，包括遠行搭乘飛機、輪船等，特別是年底，很多糾紛幾乎都是交通問題所造成的，不只有大車禍，小車禍也有可能造成很多交通麻煩。除此之外，艾菲爾也提醒，危險地方不要去，危險活動不要參加。

▲星座專家艾菲爾在《命運好好玩》節目上曝化解方法。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

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