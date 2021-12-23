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王力宏男神變渣男！「過來人」苦苓幫說話：欺騙是不得已的

苦苓跟王力宏，都曾因為離婚而被負面爆料，登上新聞版面。（圖／報系資料照片，翻攝王力宏臉書）

▲苦苓跟王力宏，都曾因為離婚而被負面爆料，登上新聞版面。（圖／CTWANT提供，翻攝王力宏臉書）

圖文／CTWANT

形象優質的「金曲歌王」王力宏日前原本只是單純的宣布離婚，但前妻李靚蕾隨後又拋出一封5千字「毀滅級」長信，指控他在婚姻狀態下，持續約砲、召妓，還對妻子冷暴力，讓王力宏形象一夕之間全部被摧毀。作家苦苓在約20年前，也爆出外遇離婚風波，當時消息曝光後，他也被讀者痛批說謊。苦苓坦言，對王力宏和李靚蕾一開始隱瞞離婚，內心心有戚戚焉，能理解他的欺騙是不得已的。

苦苓近日在《新聞挖挖哇》中談到王力宏離婚風波，提到王力宏這場醜聞風波，演藝事業與錢途，大概已經是「灰飛煙滅」。他並指出，自己身為國文老師，想先表揚李靚蕾所寫的5千字文，應該列入國文的基本教材，苦苓認為，「她厲害不在說我多可憐，她把所有的女性，尤其是家庭主婦，通通拉到她這邊來」，李靚蕾點出眾多女性，在婚姻關係中，常常犧牲了自己的時間和才華，「結果我們連要點錢，還要好像很不好意思去跟對方伸手」，財務無法自主，是許多女性為難之處。

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苦苓也笑說，他如果是王力宏，看到李靚蕾這篇「綿裡藏針」的文章，早就會在第一時間認錯投降。他並強調，男生犯錯，只有9個字可以講，「我錯了、我該死、我改過」，其他都沒有用。

另據《自由時報》報導，苦苓2001年因外遇和前妻蘇玉珍離婚，當時事業跟公眾形象也幾乎呈現崩盤狀態，後來在2015年才與交往9年的鋼琴女友黃楚軒再婚。他回憶當時，要離婚還遮遮掩掩，自嘲感謝前妻當時還沒對他「切心」，一開始願意配合他，幫他掩護，沒說出離婚事實，直言：「因為她也怕我賠錢啊！所以我們連離婚都不能講」。

所以苦苓也在節目上坦言，公眾人物的謊言，有時候真的是身不由己。不過他也自嘲，本來當時對前妻的保護很感動，「沒想到刀子還在後面」，2年後，苦苓前妻蘇玉珍就出版《一個作家之死》一書，影射苦苓的情史，讓他形象更崩壞。

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