　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金門羅厝社區老人共餐中心落成啟用　社區關懷據點高達37個

▲▼金門,共餐,關懷據點。（圖／金門政府提供）

▲金門共有37個社區關懷據點，參與定期老人共（供）餐人數2175人。

圖、文／金門縣政府提供

金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心新建工程12/23落成啟用，未來除將提供更完善的社區老人共餐服務，並提供鄰近地區居民更優質的福利服務。目前金門共有37個社區關懷據點，距一村一據點的目標已接近達標，參與定期老人共（供）餐人數2175人，逐步體現「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的目標。

▲▼金門,共餐,關懷據點。（圖／金門政府提供）

▲金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心新建工程今(12/23)日落成啟用，未來除將提供更完善的社區老人共餐服務。

金門縣長楊鎮浯表示，縣府團隊積極打造幸福島嶼，推動「長者安居，在地老化」施政有成，在短短的三年內結合社區發展協會，與地方密切合作，新增11處社區照顧關懷據點，總數增至37處，村里涵蓋率82.85%，日照中心4處，定期老人共（供）餐據點從11處增至28處，共餐長者由752人增至2175人，以翻倍速度朝目標邁進。

▲▼金門,共餐,關懷據點。（圖／金門政府提供）

▲金門縣長楊鎮浯表示，縣府團隊積極打造幸福島嶼，推動「長者安居，在地老化」施政有成。

李增財副縣長表示，羅厝社區發展協會自成立迄今，致力推動社區福利措施，並成立社區照顧關懷據點及志工隊，現更推動定期老人共（供）餐服務，感謝洪若珊鄉長、洪成發議員、洪鴻斌議員以及社區積極協助，希望透過社區與公部門的合作，團結地方力量，讓社區更茁壯，造福更多社區鄉親，讓社區建設與發展越來越好。

▲▼金門,共餐,關懷據點。（圖／金門政府提供）

▲烈嶼鄉公所規劃興建的羅厝社區老人共餐中心社福據點，提供鄉親、長輩完善福利服務。

金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心（圖／金門縣政府提供）

▲金門縣府團隊積極打造幸福島嶼，推動「長者安居，在地老化」施政有成，在短短的三年內結合社區發展協會，與地方密切合作。

社會處長董燊表示，由烈嶼鄉公所規劃興建的羅厝社區老人共餐中心工程，為建物為地上一層，占地290.18平方公尺，可作為社福據點，提供鄉親、長輩完善福利服務外，同時可提供鄰近地區居民更優質的福利服務，縣府歡迎鄉親踴躍參與，把這裡當成自己第二個家，多來走動與參與，一起讓生活更精彩、更多元，達到「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的目標。

金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心（圖／金門縣政府提供）

▲金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心今(1223)日落成啟用，目前金門共有37個社區關懷據點，逐步體現「長者安居，在地老化」目標。

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
被爆偷吃美女助理　帥法官挨告後調職
王力宏早洩自戀人格　為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」
北韓女兵淪性奴　淚控「遭5長官性侵6年」崩潰輕生
利菁結婚19年爆「婚姻危機」　冷戰尪3個月
李靚蕾為「無辜牽扯」道歉　網抓包疑點
陶喆驚傳消瘦一圈變V臉　真相曝光
李靚蕾拒「被贈與」4.8億豪宅　律師一招解決稅務疑慮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冬至吃湯圓　桃園保障社區照顧關懷據點好溫馨

金門羅厝社區老人共餐中心落成啟用　社區關懷據點高達37個

台東縣府與攤販協會輔導有成效　四維夜市榮獲環保夜市優等獎

預約下一個十年　「愛的關東煮-夜光天使」關懷送暖

台東市知名炸雞店對面民宅火警　幸無人傷亡

林智堅與岡山市長大森視訊　交流防疫、大新竹議題

居家失能家庭醫師涵蓋率第一　花蓮9千家庭使用長照4大包服務

雲林麥寮鄉斥資7300萬建「多功能社會福利大樓」　今開工動土

台日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子　新北推STEAM接軌國際展成果

挹注70億優化大新營道路橋梁及水利設施　黃偉哲：讓市民生活更好

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

金門羅厝社區老人共餐中心落成啟用　社區關懷據點高達37個

台東縣府與攤販協會輔導有成效　四維夜市榮獲環保夜市優等獎

預約下一個十年　「愛的關東煮-夜光天使」關懷送暖

台東市知名炸雞店對面民宅火警　幸無人傷亡

林智堅與岡山市長大森視訊　交流防疫、大新竹議題

居家失能家庭醫師涵蓋率第一　花蓮9千家庭使用長照4大包服務

雲林麥寮鄉斥資7300萬建「多功能社會福利大樓」　今開工動土

台日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子　新北推STEAM接軌國際展成果

挹注70億優化大新營道路橋梁及水利設施　黃偉哲：讓市民生活更好

表揚優良不動產從業菁英　黃偉哲期勉健全不動產市場

FUSO「六期商用車」全車系亮相　導入AEB、LWDS讓學長們更安全！

頎邦控易華電侵害專利 法院判敗訴駁回上訴請求

瘦子新專輯來了！　耗時8個月曝喜訊：像演超級英雄電影

台南藍軍提案改國號　國台辦：反「台獨」是國民黨基本政治立場

温嵐難忘「初吻給賀軍翔」：一直接吻　認愛圈外男1個月曝感情現況

不用重複填資料！　金融機構間客戶資料可共享

韋禮安酒醉「睡在嘔吐物上」！　曝隔4個月重逢女友心情...全場笑瘋

《茶金》熱播空降第三！2021台劇排行榜曝光　網力推「冠軍無懸念」

網質疑徐凱希《衝衝衝》欺負文綺！　她傻眼回應了：就是最自然的我們啊

關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

「眾生百相」許瑞珍油畫桃園展出

斗六棒球場外「8米聖誕樹」　點亮雲林最新聖誕地標

灰萌萌！武陵農場7個月大黑天鵝寶寶亮相　計畫邀遊客命名

「翻腳刀」痛到美丁美噹　治療師推2大療法

大貨車不停國道地磅站　加速逃逸罰9萬

魷魚遊戲面具悍匪搶銀行　警攔截圍捕防搶演練

勇闖南極「海功號」拆除　專家喊停呼

八德區公所推出　「桃園－馬祖文化日曆」

金山高中創校75年週年　牛排教父獲傑出校友

台南市救護品管教育中心啟用

先合作再談併！竹竹苗怎合　產經政大老都表態了

慣竊變裝製造斷點善警迅速破案

｢深夜食堂｣群組建功　400成員不到1小時找到迷途女

更多熱門

相關新聞

楊鎮浯上任3週年　自許幸福金門守護者

楊鎮浯上任3週年　自許幸福金門守護者

金門縣長楊鎮浯19日在「躍動金門－楊鎮浯」臉書粉絲專頁直播「幸福金門守護者－就職三週年成果分享」，率領縣府團隊向鄉親分享亮點施政成果。他自許為幸福金門守護者，在疫情中守護鄉親的生命與健康；在生活中守護幼童、青年、長者及病患；在城市發展中，守護金門在地特色、文化、生態及環境。

華信高雄－金門1月首航　旅展買機票贈兩晚住宿

華信高雄－金門1月首航　旅展買機票贈兩晚住宿

金門攜手莊福　推動野生動物保育

金門攜手莊福　推動野生動物保育

華信航空開航高雄－金門　單趟優惠1400有找

華信航空開航高雄－金門　單趟優惠1400有找

狹路相逢　金門2人暴怒互砍送醫

狹路相逢　金門2人暴怒互砍送醫

關鍵字：

金門共餐關懷據點

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

快訊／李靚蕾再發3點聲明「到此為止」不告了

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／徐若瑄老公首發聲：我會保護我的妻子！

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面