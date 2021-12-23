金門羅厝社區老人共餐中心落成啟用　社區關懷據點高達37個

▲金門共有37個社區關懷據點，參與定期老人共（供）餐人數2175人。

圖、文／金門縣政府提供

金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心新建工程12/23落成啟用，未來除將提供更完善的社區老人共餐服務，並提供鄰近地區居民更優質的福利服務。目前金門共有37個社區關懷據點，距一村一據點的目標已接近達標，參與定期老人共（供）餐人數2175人，逐步體現「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的目標。

▲金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心新建工程今(12/23)日落成啟用，未來除將提供更完善的社區老人共餐服務。

金門縣長楊鎮浯表示，縣府團隊積極打造幸福島嶼，推動「長者安居，在地老化」施政有成，在短短的三年內結合社區發展協會，與地方密切合作，新增11處社區照顧關懷據點，總數增至37處，村里涵蓋率82.85%，日照中心4處，定期老人共（供）餐據點從11處增至28處，共餐長者由752人增至2175人，以翻倍速度朝目標邁進。

▲金門縣長楊鎮浯表示，縣府團隊積極打造幸福島嶼，推動「長者安居，在地老化」施政有成。

李增財副縣長表示，羅厝社區發展協會自成立迄今，致力推動社區福利措施，並成立社區照顧關懷據點及志工隊，現更推動定期老人共（供）餐服務，感謝洪若珊鄉長、洪成發議員、洪鴻斌議員以及社區積極協助，希望透過社區與公部門的合作，團結地方力量，讓社區更茁壯，造福更多社區鄉親，讓社區建設與發展越來越好。

▲烈嶼鄉公所規劃興建的羅厝社區老人共餐中心社福據點，提供鄉親、長輩完善福利服務。

▲金門縣府團隊積極打造幸福島嶼，推動「長者安居，在地老化」施政有成，在短短的三年內結合社區發展協會，與地方密切合作。

社會處長董燊表示，由烈嶼鄉公所規劃興建的羅厝社區老人共餐中心工程，為建物為地上一層，占地290.18平方公尺，可作為社福據點，提供鄉親、長輩完善福利服務外，同時可提供鄰近地區居民更優質的福利服務，縣府歡迎鄉親踴躍參與，把這裡當成自己第二個家，多來走動與參與，一起讓生活更精彩、更多元，達到「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的目標。

▲金門羅厝社區照顧關懷據點老人共餐中心今(1223)日落成啟用，目前金門共有37個社區關懷據點，逐步體現「長者安居，在地老化」目標。