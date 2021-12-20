楊鎮浯上任3週年自許金門守護者　亮麗成果曝！未來4年也準備好了

▲楊鎮浯上任3週年，自許幸福金門守護者。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣長楊鎮浯19日在「躍動金門－楊鎮浯」臉書粉絲專頁直播「幸福金門守護者－就職三週年成果分享」，率領縣府團隊向鄉親分享亮點施政成果。他自許為幸福金門守護者，在疫情中守護鄉親的生命與健康；在生活中守護幼童、青年、長者及病患；在城市發展中，守護金門在地特色、文化、生態及環境。

▲「幸福金門守護者－就職三週年成果分享」，楊鎮浯率領縣府團隊向鄉親分享亮點施政成果。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯在直播時表示，就職到現在已經三年了，這三年來，他與縣府團隊一起以防範疫情要滴水不漏、照顧鄉親要無微不至、建設家園要前瞻永續為目標，我們一直在對的路上，往對的目標前進。部分青年鄉親覺得金門發展太慢，部分年長鄉親覺得發展太快，但不論慢或是快，只要在對的路上，步伐永遠可以隨時調整。

「在這三年多裡面，縣府團隊面對所有的問題都不去迴避，很多已經累積了很多年的案子，我們沒有迴避，一一的去面對、克服、解決問題。」楊鎮浯指出，他要求不管是縣府團隊還是整個公務團隊，都要培養能夠面對新常態的能力，包含COVID-19以及因應極端氣候下很多變成常態的狀況，團隊要有這樣的能力。

▲▼金門縣政府各（局）處長將年度最亮眼的成果製作成手拿板，和鄉親分享金門的光榮。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯堅持，金門必須要有序的發展，才能夠有永續的金門，同時，腳步的快慢可以調整，但是方向跟道路不能出錯，他很堅定地告訴鄉親，「我們正走在對的道路上。」

至於被問及縣政達成率，楊鎮浯回應，目前大概都有70、80%以上，很多遺留下來的一些問題，縣府團隊都去面對，沒有迴避，整體的成績是覺得可以跟鄉親們交出一份很好的成績單。

不過，過去三年來的表現，楊鎮浯只給自己打79分。他解釋，如果沒有外部環境包含COVID-19這些，相信過去三年期間，整個團隊的努力是可以達到90分以上的，但是畢竟還有外部環境影響，如果鄉親覺得還可以更理想，必須由他來承擔。

在直播時，楊鎮浯與金門縣府團隊也秀出亮麗成績單，尤其，歷年來有許多滯礙難行的議題，縣府勇敢面對不迴避，包括傳統建築修復所有權人同意比例、金沙戲院的新舊共生、西南門里公所公辦都更、沙美老街的活化、山外溪上流畜牧業遷移、戰役史蹟的分級治理機制、陽翟大街青年駐點活化等等。縣府團隊都想方設法一一突破，讓施政得以推動，讓成果可以彰顯。

▲楊鎮浯上任3週年，讓他最有感且最值得驕傲的政績，就是在疫情肆虐近2年時間，守住了金門。（圖／記者林名揚翻攝）

其中，最讓楊鎮浯最有感而且最值得驕傲的政績，他認為就是守住了金門，因為在整個疫情肆虐將近兩年的時間，金門防疫守最緊，但是振興跑最快。儘管大環境這麼不好，守護也不僅僅只是在防疫，不管是在財政、人事、專業或者文官體制各方面，希望建立一個價值觀守護住金門，這是他在過去的三年內，感到最驕傲的一件事。

▲▼楊鎮浯直播「幸福金門守護者－就職三週年成果分享」，過程穿插抽獎。（圖／記者賴文萱翻攝）

直播過程中還穿插抽獎，現場邀請金門領團解說員協會理事長陳和海分享後疫情時代金門觀光發展，年輕雙薪家庭夫妻分享縣府營造友善幼兒環境的點滴，以及由金酒公司總經理說明金酒營運狀況及績效，增進鄉親對縣政工作的瞭解。

▲直播過程中，現場邀請年輕雙薪家庭夫妻分享縣府營造友善幼兒環境的點滴。（圖／記者林名揚翻攝）

最後，盤點金門縣政府這三年政績，主要有「防範疫情、守護淨土」、「貼心照顧、守護鄉親」及「有序發展、守護家園」等3大面向。在守護淨土方面，包括：金門0確診、5,000元紓困金、3,000元振興券、以及來金旅遊抽金牌等，以有順序的步驟完善防疫及振興工作。

在守護鄉親方面，包括：布建托嬰中心及托育家園4處、設置2-3歲幼幼班、一鄉鎮一親子館、一鄉鎮一運動場館、巷弄長照站3年成長6倍、社區照顧關懷據點3年增加11處、以及成立青年發展中心提供一站式協助，以終身照顧的思維提供鄉親全方位服務。

▲楊鎮浯上任3週年自許金門守護者，「永續金門」未來4年也準備好了。（圖／記者林名揚翻攝）

在守護家園方面，包括：報告金門大橋進度，推動建港計畫及基礎公共建設、一鄉鎮一共融公園、規劃4座停車場、培訓傳統建築匠師，以及推動海廢保麗龍、廢漁網、廚餘之循環再利用，以永續的理念兼顧環保與經濟。

縣府團隊表示，未來將持續依循縣長「有序發展、永續金門」的施政理念，推動地方建設，守護幸福金門。未來四年縣府團隊也準備好了，已研擬「112-115年金門綜合建設實施方案」送行政院審議，以城市共榮、鄉親共好、智慧共創，結合各界力量共同打造金門新希望。