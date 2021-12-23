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時力控藍綠惡鬥致國會失靈　提3訴求：國民黨應承諾年底前完成三讀

▲▼針對預算逕付二讀爭議，時代力量呼籲民進黨將預算回歸委員會審查、國民黨承諾年底前完成審查。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲針對預算逕付二讀爭議，時代力量呼籲民進黨將預算回歸委員會審查、國民黨承諾年底前完成審查。（圖／翻攝時代力量臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立院黨團日前透過人數優勢，將111年度公務預算全案逕付二讀，引起在野黨不滿。時代力量23日表示，藍綠政治惡鬥導致國會審查預算功能失靈，因此呼籲民進黨將預算回歸委員會審查、國民黨承諾在年底前完成審查、以及各黨達成共識放棄《立法院職權行使法》冷凍期處理限制與復議權。

時代力量透過臉書表示，針對國民黨團拒審預算、民進黨團提案跳過委員會審查程序，開啟國會議事惡例之爭議，時代力量立法院黨團23日在出席黨團協商前召開記者會，呼籲各黨團應理性面對爭議，嚴守預算監督把關的職責，讓預算審查程序回歸正軌。

時代力量強調，針對藍綠政治惡鬥，導致國會實質審查預算案之功能被掏空，時代力量提出以下具體訴求，並呼籲朝野各黨都能理性協商。
一、民進黨團應承諾對「總預算抽出逕付二讀」提出復議，將相關預算回歸委員會實質審查
二、國民黨團應承諾於年底前完成相關預算的審查程序
三、各黨團能在院長協商會議上達成共識，放棄《立法院職權行使法》冷凍期之處理限制與復議權。
在這些前提下，立法院就能在過年前，透過延會、臨時會，以嚴格審查的態度，完成中央政府總預算的三讀程序

時代力量表示，時代力量始終堅持預算應嚴格審查再行使用，時代力量每一年都呼籲要及早在九月初正式開議，以避免歷年經常發生總預算案審查延宕到一月的狀況。遺憾的是，這個會期出現國民黨拒絕排審預算，使審查期延宕，而民進黨團又提出抽出逕付二讀的情形導致爭議，更令國人無法接受。

時代力量呼籲各黨團放下成見，齊心配合，請國民黨團承諾在十二月的委員會結束前完成預算的審查，如來不及就於一月用延會或臨時會方式處理。同時也請各黨團放棄冷凍期，使得過年前能夠完成預算的審查及三讀，讓預算能夠實質地被討論與審查，真正符合人民的期待。

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