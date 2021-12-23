總預算逕付二讀爭議延燒　邱顯智：國會功能被掏空

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團周二首開先例，在院會將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發在野黨齊批開啟國會惡例。時代力量立委邱顯智今（23日）譴責，應將相關預算回歸委員會實質審查；台灣民眾黨立委邱臣遠並指，目前只剩16部會的預算案尚未審完，還是有機會在年底前完成審查。

針對總預算案逕付二讀爭議，立法院長游錫堃今天下午召集朝野協商，邱顯智會前舉行記者會說，民進黨團提案逕付二讀將公務預算抽出委員會的方式，來回應先前國民黨拒審預算，使國會實質審查預算案的功能被掏空，呼籲民進黨團應承諾提出復議，將相關預算回歸委員會實質審查；國民黨團也應承諾於年底前完成相關預算的審查程序，並放棄《立法院職權行使法》1個月冷凍期的處理限制與復議權，讓總預算案在過年前完成三讀。

邱臣遠也舉行記者會表示，民進黨團將預算案抽出逕付二讀「鴨霸」、「不適當」，民進黨團主張財政紀律、國會自主，希望總預算案能夠如期審竣完畢，目前已經有26個部會審竣，還有16個部會尚未審竣，只要加班、開夜車就可望在年底前完成審查，主張將預算案退回委員會重新審查，以符合「委員會中心主義」的原則。

▼台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）