又逆轉！林榮錦被控掏空東洋製藥30億　最高法院撤銷無罪判決

▲林榮錦無罪判決遭撤銷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、生技廠東洋控告背信案，一審認定林榮錦有罪，重判有期徒刑10年。但高等法院二審逆轉改判林榮錦無罪，全案再上訴，最高法院審理後，23日認定全案事實仍未查清，因此撤銷無罪判決，發回高等法院更審。

林榮錦在1994年與北醫同學蕭英鈞等人，一起入主東洋製藥，將當時瀕臨倒閉的東洋救活，後來公司還製造小護士「曼秀雷敦」藥膏，股價一路衝高，進入上櫃公司，而林榮錦更被外界封為「台灣生技之父」。

但他2014年無預警離開東洋製藥，之後另起爐灶，擔任「晟德集團」董事長。至於接任東洋董事長的蕭英鈞清查後，發現林從2008年開始，涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，未經公司內部決策，擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給Inopha AG，造成公司鉅額損失達30億元，東洋公司提出檢舉。林榮錦因此遭起訴，一審法院認定有罪，重判有期徒刑10年。

但案件上訴二審後，高院去年5月間逆轉判林榮僅無罪。當時高院認為，東洋製藥指稱林榮錦違法授權Inopha AG公司4種新藥物，但當時東洋尚未完成開發這批藥物，不算為東洋的資產；另外Inopha AG公司也支付東洋製藥金錢，東洋製藥也無法確實提出單據，證明公司因為林榮錦的行為受到損害，因此判決無罪。

不過全案再上訴，最高法院審理後，認為Inopha AG是否具備履約能力？是否為適格的授權對象？另外當時的授權未經董事會同意，是否符合東洋公司內規？而林榮錦的行為是否因此造成損害？損害多少？也需要進一步釐清。最高法院因此將全案撤銷，發回高院更審。