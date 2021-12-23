暗夜縱火中和出租公寓9死　李國輝死刑再撤銷

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝死刑再撤銷。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一審、二審、更一審、更二審四度遭判處死刑。全案上訴最高法院，最高法院23日再度撤銷死刑判決，發回更三審。

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路一處出租公寓，在晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕曾有2次縱火行為的緬甸華僑李國輝（51歲）。他自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，為了逃避幻聽還多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到幻聽為由，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油，對蘇姓友人的住處縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，雖然他辯稱有聲音要他放火，但檢警仍依殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一審將他判處死刑。上訴二審後，高院二審也將他判處死刑。全案再經撤銷發回，更一審、更二審均判處死刑。

案件上訴最高法院，最高法院日前針對本案再度召開言詞辯論庭。李國輝的律師又以李男為緬甸華僑，不懂中文，警詢、偵查期間均未有通譯協助翻譯，違反正當法律程序原則等等理由，主張死刑判決違法；至於檢方則論告，認為本案死刑判決「至允至當」。全案於23日宣判，最高法院再度撤銷死刑判決，發回高院更三審。