漢光演習士官長竟摸女士官胸　被逮囂張反嗆「摸一下會死喔」

▲士官長兩度趁著女下士睡著而襲胸，二審判刑。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市龍潭區某營區林姓士官長，2017年間2次趁著女下士睡著時，偷摸她的胸部，其中一次還是漢光演習期間。林男遭逮後，還當眾反嗆：「摸一下會死喔！」一審將林男判刑2年，案經上訴，高等法院二審改判刑1年4月。可上訴。

判決指出，林男為該營區本部連三等士官長，2017年5月末週，進行漢光演習期間，林男對女士官稱天氣炎熱，士官督導長寢室較為涼爽為由，邀約女士官中午至他的寢室午休，女士官當天中午單獨至林男寢室午休，沒想到林男竟趁女士官睡著之際，伸出鹹豬手撫摸胸部。女士官察覺有異，但不知如何是好。

沒想到過了2週，因同連之同袍退伍、晉陞，與林男與女士官等20餘人在營區外聚餐、飲酒。女士官因不勝酒力，醉到需人攙扶、意識模糊之狀態，林男就在餐會結束後，示意其他同事駕車將女士官載回營區，並送到男性士官兵寢室大樓。一開始林男與另名同事將女士官攙扶到寢室外寢沙發上休息；未久，林男又說女士官酒醉在外寢沙發休息觀感不佳，再將女士官攙扶至自己的內寢床鋪躺臥。最後林男趁著同時都離開後，掀開女士官上衣，解開內衣，第二度撫摸胸部得逞。

女士官雖然酒醉但仍知道自己被侵犯，恰好他的男友與另名女士官發現後，將她攙扶回女官寢室，但女士官蹲在地上一直哭泣，最後說出被侵犯的經過。另名女軍官得知後，隨即打電話質問林男，雙方對質時，林男竟還當眾囂張對女士官反嗆：「摸一下會死喔！」女士官提告，林男遭提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱女士官第一次在他房間睡覺時，他覺得女士官可能會冷，因此拿浴巾幫她蓋上，可能因此摸到而被誤會；第二次被控掀衣摸胸，他則完全否認。但法院根據相關證人供詞，認定林男確實有罪。一審將他判刑2年，案經上訴，高等法院審理後，還是認定有罪，分別判刑8月與11月，合併應執行有期徒刑1年4月。可上訴。