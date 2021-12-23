不顧收留12年恩情竟綑綁9旬母女害命　白眼狼更二審輕判15年

▲本案先前均遭判無期徒刑的張宥和，更二審獲輕判15年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林昆鋒，不顧90歲李姓婦人收留自己12年的恩情，竟夥同2名友人先摻安眠藥迷昏李婦母女，而後綑綁2人，洗劫財物後逃逸，李婦因口鼻遭膠帶封口窒息死亡，釀成1死1傷慘劇。一二審均將3人判處無期徒刑，更一審改輕判林男12年，全案到了更二審，高院23日將他判刑15年。可上訴。

本案發生於2018年7月26日，38歲的林昆鋒原本居無定所，到宮廟中當乩童，認識李婦兒子，進而與李婦同住，時間長達12年。雙方原本感情融洽，甚至對外以祖孫相稱，但林男疑因欠債而多次向李婦借錢，借不到就改成偷，2人間因此發生過數次爭吵。

案發前2天，林男找了缺錢花用的友人張宥和、彭奕皓，3人分頭購買犯案用品。案發當天，林男持安眠藥謊稱是顧肝腎的藥品，欺騙李婦母女吃藥後昏迷。3人以繩索綑綁，並進一步搜刮財物後逃逸。李婦兒子因無法入門又無法聯絡上母親，找消防隊前來破門後，發現李婦因手腳口鼻均遭膠帶綑綁，早已窒息死亡，李婦女兒也受有輕傷。案發後檢警鎖定林男追緝，並順利逮捕3人，檢方最後依照「強盜殺人罪」提起公訴。

一二審法院審理後，認定3人均犯「強盜故意殺人罪」，考量林男與李婦母女同住10多年，相互照料，情同親屬，卻因為積欠債務、缺錢花用就策畫強盜，造成死者家人永難抹滅的痛苦，實不宜輕縱，因此均宣告無期徒刑、褫奪公權終身。

案件撤銷發回後，更一審改認定張男仍為「強盜故意殺人罪」，還是判處無期徒刑；但改認定林男與彭男犯「強盜致人於死罪」，再加上林男當庭道歉，因此高院改將林男判刑12年、彭男判刑11年。全案再經撤銷發回，高院更二審於23日宣判，高院改認定3人均無殺人故意，因此以較輕的罪名「強盜致人於死罪」論處，其中林男、張男均判刑15年，彭男判刑14年6月。可上訴。

▼綑綁九旬母女強盜的彭奕皓。（圖／記者吳銘峯攝）