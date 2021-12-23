蔡英文、賴清德賀年卡曝　期許如老虎般勇猛、如貓科般柔軟

▲總統、副總統2022賀卡。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

即將揮別2021年，邁入嶄新2022年，總統府23日公布「虎年」的總統蔡英文、副總統賴清德聯名賀卡，主色為亮黃搭配黑色，卡片裁切呈現傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」意象，並以虎紋構成「2022」字樣，再搭上「虎虎生風格，自信向前行」文案。

總統府發言人Kolas Yotaka下午召開記者會，正式公布總統、副總統111年賀年卡。本次卡片以生肖為主題，主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切呈現傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」意象，並構成「2022年」字樣，表達「前進」之意。

在文案方面，則是「虎虎生風格，自信向前行」，以及英文的新年快樂「Happy New Year 2022」，除了祝賀新歲之外，也象徵國家的自信以及對未來的期許。

同時，總統府今年同樣設計電子賀年卡，在設計理念上，由於台灣一起挺過疫情爆發的低潮，面對全新的一年，期許自己能像老虎一般的勇猛，又保有貓科動物的柔軟身段，面對瞬息萬變的環境，保持變化的彈性，一起勇敢面對全新的一年。

動畫中，從傳統年節的「虎」年慶典，跳入家庭和樂的「貓」，再進入全世界，以多元的字體、語言、老虎、貓科類動物等許多風格來呈現，視覺上也跳脫大眾對於傳統生肖賀年的印象，如同台灣的多元文化，帶出「虎虎生風格」的概念。

▼總統、副總統2022賀卡。（圖／記者陶本和攝）

