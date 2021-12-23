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林智堅與岡山市長大森視訊　交流防疫、大新竹議題

▲林智堅與日本姊妹市岡山市大森雅夫市長視訊會談。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅與日本姊妹市岡山市大森雅夫市長視訊會談。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（23）日上午與日本姊妹市岡山市大森雅夫市長視訊會談，雙方就防疫政策及大新竹合併升格等議題交流。林智堅市長表示，今年竹市與岡山市締結姊妹市屆滿18年，對新竹來說也是脫胎換骨的一年，盼大新竹合併升格創造更大能量，持續加深與岡山市的合作。大森市長表示，目前日本正啟動第三劑疫苗施打計畫，盼疫情緩解後，能恢復兩市既有的交流活動，他也肯定新竹市在北台灣的防疫工作。

林智堅首先恭喜大森市長今年10月三連任岡山市長，施政受到民眾肯定，他也代表台灣感謝日方在疫情期間捐贈台灣超過400萬劑疫苗，守護台灣人健康。他也談及，今年是新竹脫胎換骨的一年，他提出大新竹合併升格計畫，未來將新竹市、新竹縣進行行政區域整併，獲得總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的支持，未來大新竹就像台北市一樣，有更大發展與能量，也希望和岡山市持續深化交流、合作。

林智堅指出，岡山市是新竹市在日本唯一的姊妹市，92年締結為姊妹市，今（110）年屆滿18年，而18歲在台灣就是成人、有投票權的一年，這也代表新竹與岡山的交流將進到下一個新階段。他也特別感謝，106年新竹市府團隊赴岡山市市政考察，受到大森市長熱情款待，而當時參訪也成為新竹打造大車站的重要經驗參考。

林智堅指出，台日之間有很多共同價值，更是唇齒相依的夥伴，希望在疫情過後，有更多機會到日本岡山市，與大森市長有更深入的交流與合作，共同促進台日情誼。

大森市長表示，104年他到訪台灣新竹市、106年林智堅市長到訪岡山市，今天雖然以視訊方式，但時隔多日能再度會面，他感到非常欣喜，也期待未來有機會能親自見面交流。

大森市長說，新竹市與岡山市締結為姐妹市的這十幾年來，雙方透過許多努力、培育深厚友誼，這是林智堅市長率領的市府團隊與市民共同努力的結果，他對此由衷表示感謝。

大森市長談及，每年夏天岡山市與新竹市有交換學生的寄宿家庭計畫，但因疫情影響近年暫停，也無其他實際往來，盼疫情過後能持續此計畫。他也指出，目前面對新的變異病毒，日本疫情稍微嚴峻，接下來將進行第三劑疫苗施打，盼穩定狀況。

林智堅也與大森市長分享台灣與新竹市疫情，他說，目前台灣正啟動第三劑疫苗施打，新竹市因有竹科，在中央政府支持下，可說是北台灣防疫第一名。而在5月疫情嚴峻時，因新竹鄰近縣市發生移工群聚感染，他與中央合作，在竹科建立大型專案篩檢站，5天篩檢5千多位外籍移工，及時發現確診者、穩定疫情，市府更協助企業如台積電，提供最好資源穩定疫情、度過難關。

民政處表示，岡山市在日本的縣市層級相當於台灣的直轄市，由於人口及經濟政治文化上為岡山縣的中心，更是關鍵交通樞紐。新竹市與日本岡山市92年締結為姊妹市，在行政、教育、體育、觀光及藝術等方面，皆是竹市交流最頻繁的姊妹市。包含赴岡山市市政考察、交換學生寄宿家庭訪問、岡山市市民親善訪問團及交換職員等活動，近年受疫情影響，暫停所有實質上活動，盼疫情結束後，儘快恢復以往交流，延續增進彼此情誼。

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