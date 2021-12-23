合歡山雪季勤務將啓動！賞雪路線視情管制　警籲配合疏導

▲台8線、台14甲線會車不易，常因積雪人車無法通行，若遊客任意停車，常造成交通壅塞。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山風景區位於花蓮、南投、台中三縣市交界處，雪季期間各地遊客駕車上山賞雪觀賞美景，尤在春節連續假期，吸引大批人潮，由於台8線、台14甲線沿線道路彎陡會車不易，又因積雪深厚，人車無法通行，若遊客任意停車，常造成交通壅塞，因此花蓮警方編排雪季交通疏導勤務，維護沿線交通安全與順暢。



新城警分局表示，本次雪季勤務自12月31日起至明年2月28日止，為期60天，將針對轄區台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心，實施交通管制疏導措施，如遇有下（積）雪時，將配合南投縣政府警察局同步實施交通管制，未遇有下（積）雪時，則實施交通疏導，以維持該路段的交通秩序以及確保遊客的安全。

另外有關雪季期間遇有下（積）雪或路面結冰時，依公路主管機關單位發布之交通管制資訊，除公務車及鏟雪車外，禁止各類車輛通行，進行緊急剷雪，路段全部封閉；剷雪完成後，得視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；惟各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。



新城警分局長林育旺呼籲，民眾若計畫赴合歡山雪季期間遊玩，出發前請先查詢路況，並確認車況良好後再行上路，也請配合公路主管機關單位發布之交通管制資訊及警方指揮，切勿硬闖或隨意停車，影響自身及他人安全。

