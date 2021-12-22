超商點數可換國道通勤費　eTag停車費代扣1月落地嘉義、宜蘭

▲eTag停車費代收明年將落地嘉義、宜蘭。（圖／遠通電收提供）

記者許維寧／台北報導

年終不少點數將到期，遠通電收ETC表示，民眾可下載並註冊uTagGO APP，就能將包括HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換成eTag儲值金，之後消費和停車都能持續累點，目前吸引超過20萬車主兌換超過2700萬元國道通行費，平均每人兌換135元。民眾可即早兌換，為新年旅程做準備。

遠通電收於於2020年推出uTagGO APP，提供會員將點數兌換成國道通行費的服務，推出初期率先與HAPPY GO合作兌點獲得用路人迴響，之後再擴大與超商龍頭711與全家便利商店合作兌點服務，兩年內已有超過20萬位車主、累計兌換1143萬點、共計2715萬元eTag儲值金，平均每位車主兌換135元。

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為了讓車主出行更輕鬆還能省荷包，遠通電收除了創新eTag儲值方式，也積極拓展停車服務版圖。明年元旦起，宜蘭縣和嘉義市將導入eTag代扣路邊停車費，全台服務縣市涵蓋六都加七縣市，路外合作停車場超過1000場，交易筆數突破千萬；特定臨停場次也導入uTagGO易付，用路人只要掃碼就能上車線上繳費，零接觸繳費機；同時提供月租停車自動扣款服務，便利車主不用每個月找管理員繳費。

遠通電收也表示，為鼓勵用路人響應電子收費政策，明年元旦起至6月30日止，只要完成eTag啟用、申請銀行自動儲值、eTag智慧停車或電子帳單其中一項服務，即可參加抽獎，每月將抽出5位幸運車主贈送iPhone13一支。