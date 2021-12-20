因應元旦爆量車潮　蘇花公路採時段車種管制紓解交通

▲因應元旦蘇花路廊大量車潮，公路總局以時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年元旦連續假期自年12月31日至明年1月2日止共3日，公路總局第四區養護工程處考量花東地區為國內旅遊熱門景點，為因應民衆觀光旅遊及參加元旦跨年活動將湧現大量車流，規劃元旦連續假期交通管制及疏導措施，鼓勵民眾提早規劃出遊行程，以分散連假旅遊交通需求。

公路總局第四區養護工程處為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，此前已規劃蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

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另因應元旦連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路總局第四區養護工程處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

▲公路總局提供隧道內火災及行駛路肩注意事項。

針對元旦連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下： 一、12月31日：5時至17時（雙向）。 二、明年1月1日：7時至13時（雙向）。 三、明年1月2日：12時至18時（雙向）。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局已請客運業者於本次連假期間籌備充足運能，如有返鄉或參加各縣市跨年活動需求，仍請多加利用公路（國道）客運，但因目前仍為COVID-19疫情第二級警戒期間，考量降低跨區傳染風險，建議民眾多加注意長途移動時的防疫。

公路總局最後提醒用路人行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用，公路總局第四區養護工程處敬祝大家行車平安。