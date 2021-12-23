竹崎高中成年禮登獨立山　期許新生體認成年負起責任

▲▼ 竹崎高中成年禮登獨立山 。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導



竹崎高中辦理獨立山成年禮活動，高一師生搭乘阿里山森林鐵路至獨立山舉辦成年禮活動，期許高一新生能自我成長，體認成年即是獨立並負起成年的責任。



竹崎高中高一師生日前舉辦獨立山成年禮活動，從竹崎火車站搭乘阿里山森林鐵路出發，至獨立山車站徒步登上獨立山頂，象徵進到人生的另一個階段「獨立、成年」，並由校長引導同學進行獨立宣言的撰寫與分享。



老師蔡雅婷表示，竹崎高中位於阿里山下，竹崎高中三年分別帶領孩子拜訪三座山，這不只是個別的戶外活動，而是經由一系列完善的規劃：十六歲的獨立宣言、十七歲的奮起精神、十八歲拜訪象徵登高望遠的鹿林山，每一次攀登都是一種生命境界的昇華。此外，學校許多選修課程、社團活動也都以阿里山作為精神象徵，例如「阿里山青年大使社」一直是學校的熱門社團，致力於推廣阿里山森鐵；另外像是高一高二安排的文理閱讀課，帶領學生透過相關詩文領略阿里山之美，讓登山活動更深化為一種情理兼具、動靜皆宜的走讀文學。



校長蘇淵源表示，獨立山成年禮活動是竹崎高中陶養課程的一部分，結合山林教育與成年禮活動，讓學生透過導覽認識在地重要的文化資產阿里山鐵道及竹崎的自然與人文特色，以實地踏查的方式去真實體驗在地文化，選擇在獨立山舉行成年禮活動即是取其名「獨立」，期望16歲的竹崎高中同學們認同在地文化，邁向獨立，放眼世界。