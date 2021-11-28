竹崎高中體育及機械人項目　興達建設持續贊助逾200餘萬

▲興達建設長年捐經費器具助竹崎高中。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

興達建設開發建設股份有限公司陳金樹總經理因認同竹崎高中體育班經營理念，以『文武雙全、學術並重、勤學守紀、自信有禮』打造體育班教育品牌，自2015年起，持續冠名贊助該校羽球隊的球衣及用具，期盼偏鄉體育選手「穿」出信心，由外而內地提升自信，在比賽時突破自我、爭取佳績。截至今年已捐助超過100多萬元。每逢選手學、術科有優秀表現，陳金樹都會親自頒發加菜金或獎學金鼓勵選手，在第一時間給予選手最實質、最即時的獎勵。同時興達建設總經理陳金樹期勉學生，要善用來自各方的資源，對運動、學業都要很努力，企業贊助也希望能看到同學的努力，展現優秀成績，這幾年來看到竹崎高中體育班有很大的進步，深感欣慰，並期許師生共同努力，再創佳績。





竹崎高中體育班設班精神吸引來自金門、宜蘭、新北、桃園苗栗、台中、彰化、雲林、台南、高雄、屏東…等全國各地選手前來。今年體育班羽球隊締造破紀錄佳績，在110年全中運締造高女團全國第六名、高男單全國第七名的隊史新紀錄，也刷新嘉義縣紀錄，更是全國唯一非六都縣市進入全中運羽球團體前八名。YONEX 110年全國羽球團體賽錦標賽高男團、高女團亦雙雙榮獲全國第五名佳績。

同時，羽球隊歷年升大學榜單均相當亮眼，以繁星計畫、特殊選才、運動績優獨立招生、個人申請等管道，考上多所國立大學。今年度(110年)更是竹崎高中體育班羽球隊的豐收年，考上國立大學的學生超越歷年表現

此外興達建設獎勵與贊助發展新興科技領域，自2018年起，每年捐贈本校機器人社團，贊助參加FRC國際競賽參賽之經費，每年1萬美金，約30萬台幣，讓本校得於2019年竹崎高中FRC team 7551 「竹鹿中原，興達天下」學生能一圓去澳洲雪梨參加機器人大賽的夢想、2020年於台中科學園區管理局、2021年學生用全英文參加FRC國際線上競賽、預計2022年3月參加FRC與新北市和鴻海科技所舉辦的台灣區競賽。在機器人教育與參加機器人競賽有顯著的成績，於去年(109年)8月竹崎高中FRC team 7551參加109南科機器人菁英訓練營，在模擬賽中，和夥伴們（FRC 7551、7741、8121）聯手獲得「聯盟第一名」與「最佳團隊精神獎」，更令人驚豔的是，我們還完成了三台機器人一起懸吊平衡的任務，現場氣氛high到最高點。

校長蘇淵源強調務實辦學，竹崎高中體育班學科與術科並重，也是竹崎高中發展體育班的品牌，時時提醒體育班同學，並在意羽球隊學員的未來發展，「升甲組、進前八」，這是所有高中羽球選手追逐的夢想。但竹崎高中在乎的不只是孩子們有無機會升甲組、進前八，竹崎高中更在乎的是孩子們的未來。一個學科、術科並重的體育班是我們的堅持！讀書和運動一樣，都是一種態度的呈現。雖然 3 年下來每天術科練完，還要接著晚自習唸書到半夜，但能進入心目中理想校系， 覺得一切都值得 ！在竹崎高中，羽球隊的孩子不必然全往體育相關科系發展，因為他們除了打球外，還需兼顧到學科能力的培養，因此在高三下學期選擇大學校系時，他們有更多元適性的選擇。另外也特別感謝興達建設陳金樹總經理自107年起，更以「一萬美金的夢想」捐贈FRC機器人大賽比賽基金30萬元，讓竹崎高中FRC team 7551 「竹鹿中原，興達天下」學生能一圓去澳洲雪梨參加機器人大賽的夢想，在歷屆學長姐暨有的基礎上，機器人社同學們持續精進。





教練林宗翰表示，竹崎高中羽球隊在每年寒暑假會安排出國比賽交流、大學職涯試探參訪，每年球隊定期全國各地淨街回饋社會，對興達建設的陳總經理的善行義舉，羽球隊師生相當惜褔感恩，平時更加努力的練習，對外的各項比賽全力以赴，才能獲得出色的成績。