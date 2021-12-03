嘉義縣竹崎高中洪大廣連任家長會長　多拉20顧問挺校務

▲▼ 竹崎高中家長會授證，校長蘇淵源(圖左)與會長洪大廣(圖右)。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎高中3日晚間舉行家長會授證典禮，家長會會長洪大廣順利連任，典禮會場上，竹崎鄉長曾亮哲、下周即將升任嘉義縣教育處長的李美華代理處長及竹崎新港地方各機關代表都到場觀禮，場面隆重且盛大。學校顧問及委員也較上一屆多了一倍。

▲▼ 竹崎高中家長會授證，鄉長曾亮哲(圖左)緊握竹崎高中校長蘇淵源的手，到場力挺教育。（圖／記者翁伊森攝）

不少鄉親表示，新任校長蘇淵源的高人氣及現任會長洪大廣對於校務的推動，讓不少家長及民眾願意力挺加入家長會支持該校校務。竹崎高中蘇淵源校長原任職永慶高中，110學年度遴選至竹崎高中。

洪大廣表示，偏鄉學校招生或是資源募集困難，所以學校經營需要整體學生及家長會大力支持，自己從事外銷貿易業20多年，也因為自己小孩就讀竹崎高中，才在一次偶然機會進到校園打球運動，進而投入學校校務關懷一環。

蘇淵源表示，竹崎高中雖為山區偏鄉學校，但有鑑於家長會及學生大力支持才可以讓校務順利，除了原本的家長會委員，顧問群也因洪大廣的積極投入，由去年度的26位激增至今年的46位，表示家長對學校越來越有向心力。