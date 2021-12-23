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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣布下一步？　韓國瑜斥「無稽之談」：沒有要選台北桃園這兩市長

▲▼韓國瑜接受廣播訪問。（圖／翻攝千秋萬事YouTube）

▲韓國瑜接受廣播訪問。（圖／翻攝千秋萬事YouTube）

記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前推出新書《韓先生來敲門》，將在明年1月2號舉辦新書見面會，此舉被視為將重返政壇。對此，韓國瑜今（23）日在廣播節目表示，沒有！而對於被點名參選台北或桃園，他也說都是無稽之談。

韓國瑜接受《千秋萬事》訪問宣傳新書，針對外界揣測出書之後將宣布下一步，韓國瑜直言「不會」，但之前選舉時大家那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

至於有許多政論節目討論要參選台北、桃園的說法，韓國瑜回應，「那都是隨便的無稽之談，他們做節目別有居心，完全是想像力，我完全沒要想什麼。」

韓國瑜表示，「我是很靜的！」在沒有位置時，一心想做事情是，要把自己調回道家的心情，把自己修練好，有機會為老百姓做事，當仁不讓。

提到遇到海外僑民的情況，韓國瑜說自己戴口罩跟帽子都被認出來，大家都很熱情要衝過來照相喊加油，還被邀請去對方家裡作客，感受到他們都很關心台灣。

韓國瑜也說，在芝加哥唐人街發現都掛著中華民國的國旗覺得很感動，很想掉眼淚的感覺，有很強烈的民族情緒，那是對國家的認同跟憂心。

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