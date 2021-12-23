彰化國二女打BNT住院19天　縣府：已提供協助盼早日康復

▲彰化有國中生打BNT疫苗出現左肢無力。（圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市1名國二女學生10月8日打完第一劑BNT疫苗後，陸續出現身體左側無力狀況，12月4日住進台中榮總至今進入19天，家長非常的擔憂，校方也前往，彰化縣府對此表示，已持續由教育處、社會處、衛生局予以關心協助，希望女學生早日康復。

教育處表示，個案學生於施打BNT疫苗，打完後陸陸續續出現左手腳麻無力。家長原本以為是學生的運動傷害觀察看看，後來發現陳姓女學生常跌倒、且穿鞋會不知道腳跟沒有穿好，直到鞋子掉了才發現沒有穿好。

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教育處指出，陳姓女學生就診醫師建議住院檢查，迄今，醫院已進行相關檢查及自費免疫球蛋白治療；本案學校接獲訊息後，於校安通報，教育處與學校同時啟動輔導機制，導師、輔導教師、校護持續連繫關懷外，並透過學校仁愛基金由校長先行致贈基金予以協助。

彰化縣衛生局表示，衛生局接獲醫院通報第一時間接獲通報後，已與醫院了解學生狀況並請院方積極協助，目前已將受害申請資料送中央「預防接種受害救濟審議小組」進行後續審查，另亦持續協助醫療診治。

社會處已於昨22(星期三)上午10:30由縣府秘書、教育處及社會處相關人員前往慰問關懷，透過多方管道協助本案醫療及紓困方案。本案將協助申請縣急難救助及提供及時送愛關懷金，並評估後續需求轉介民間慈善單位予以協助。