疫苗打好打滿！花蓮即日起全面䅲查　強化24場域人員保護力

▲花蓮依中央防疫指揮中心規定，全面查核24種場城，強化從業人員保護力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自12月20日開始針對因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之相關場域進行查核，截至21日共查核14家，大部份從業人員已依規定完成接種兩劑疫苗，但仍有少部分未完整接種兩劑疫苗，已責請業者督導相關人員儘速施打。

中央流行疫情指揮中心因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，為積極防範社區傳播風險，自明年1月1日起，中央各部會及地方政府權管場所場域之工作人員及從業人員，屬於維持醫療及防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者；即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象，以及矯正機關、殯葬場所工作人員等，因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之特性，將強化上述人員COVID-19疫苗接種規範，共同維護國人健康安全。

▲花蓮衛生局呼籲相關人員可以向就近的合約院所預約接種，或是到衛生所設置的接種站施打疫苗。

相關從業人員在未完成施打COVID-19疫苗之前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，若經醫師評估且開立不建議施打證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

花蓮縣衛生局呼籲相關人員儘快完成接種疫苗，目前新冠疫苗量能充足，可以直接向就近的合約院所預約接種，或是到衛生所設置的接種站施打疫苗，為了自身及家人健康，儘快取得完整保護力，更能防範Omicron新型變異株之威脅及社區傳播風險。