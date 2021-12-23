「趙薇被拐兒」願意回家了！ 買家3事連環錯　爸媽開1700公里接回

▲孫海洋一家三口團聚。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

由趙薇和黃渤主演的電影《親愛的》，其中一個故事原型出自深圳男子孫海洋尋找兒子孫卓的一段故事。這個月初，這個丟失了14年的孩子已經找到了。不過，孩子當時還堅定表示要留在養父母身邊生活，沒想到，他回到養父母家後，事情發生了巨大變化，他發現養父母態度出現了轉變，深感隔閡的他終於堅定跟親爸說「我想回家」！

此事件發生於2007年10月9日，當時的監視器影片顯示，有名男子用幾顆李子和玩具車將4歲的孫卓誘拐走，孫海洋自此踏上尋子之路，並發起「尋子聯盟」，雖然隨著電影《親愛的》大賣，讓更多人得知此事，多年來線報不斷，卻仍沒有結果。

孫海洋在12月6日得到消息，他丟失14年的的兒子孫卓已經找到人了，隨後父子在深圳認親。

▲孫卓回家後，養父母態度出現巨大變化。（圖／翻攝自微博）

孫卓現在在山東聊城市陽谷縣學習和生活，家裡有他和養父母以及兩個姊姊。認親當時，孫卓表示，很感謝這麼多年來，親生父母一直堅持在找自己，但不會留到親生父母那邊，「他們應該會很失望吧。」隨後，孫海洋和妻子理解兒子的想法，更親自把孩子送回到養父母身邊。

沒想到，幾天後，孫卓的態度發生了巨大的變化。據微博爆料稱，孫卓回到養父母家後，一是養父母情感綁架他，不停遊說「血濃於水不及養育之恩」，二是怕他離開就把他手機沒收，最後則是二姊近日被婆家退婚也怪孩子。一切種種，孫卓終於改變了想法，堅定表示想回到深圳和父母在一起。





▲孫海洋要接回親生兒子。（圖／翻攝自微博）

12月21日，孫海洋表示這些天發生了不可預想的變化，他決定再返陽谷縣陪在孫卓身邊。21日，孫海洋攜妻子彭四英開車從深圳出發，前往山東陽谷接孫卓，「這次肯定弄得回來，他自己也願意回來。」據悉，兩地全程1726公里，約17個小時。當天，孫海洋的車在雨中出發。

微博一名網友「鄧飛」23日一早也PO出了一家三口團圓的照片，「四英哆哆嗦嗦拍下這張合影，還抱歉說拍得不好，但讓我淚流滿面，一個家庭14年後終於團圓，一家人終於可以回家了，他們的悲歡，也是我們的悲觀。他們的命運，也是我們的命運。請好好生活。晚安。」