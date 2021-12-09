「趙薇的兒子」不回家選養父母！ 養母首度開口惹眾怒　網友炸鍋

▲趙薇電影《親愛的》原型找到兒子了。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

由趙薇和黃渤主演的電影《親愛的》，其中一個故事原型出自深圳男子孫海洋尋找兒子孫卓的一段故事。這個月初，這個丟失了14年的孩子已經找到了。不過，孫卓因為從小被養父母寵溺長大，已有了感情，決定還是留在養父母身邊生活。養父母更是宣稱，送孩子來的親戚聲稱孫卓是被父母棄養，自己只是好心領養了孩子。

此事件發生於2007年10月9日，當時的監視器影片顯示，有名男子用幾顆李子和玩具車將4歲的孫卓誘拐走，孫海洋自此踏上尋子之路，並發起「尋子聯盟」，雖然隨著電影《親愛的》大賣，讓更多人得知此事，多年來線報不斷，卻仍沒有結果。

沒想到14年過去，山東省聊城市陽谷縣公安局警員6日宣讀DNA比對鑑定報告書，孫海洋夫婦和孫卓的DNA比對成功，也逮捕涉嫌拐賣兒童的嫌犯。目前，除正在生病的孫卓養父，養母被採取強制措施取保候審。

隨後，養母信誓旦旦地對媒體記者說，孩子送到他們家的時候，只說孩子是被離異的親生父母遺棄的，並沒有說他是被拐賣的，自己因為生了兩個女兒，在農村被鄰居們指指點點，抬不起頭來。所以，也就把孫卓當成親生兒子養。因為孩子長得跟她有幾分相像，這種感情就越來越深。

如今，孫卓被拐賣的事情敗露，養母（買家）感嘆，她還是希望能夠把孫卓供養到讀完大學，最好在山東讀大學。同時，兒子做任何選擇，是否回到親生父母身邊，她都尊重孩子的想法，畢竟，她這一輩子就為「兒子」（孩子）而活。

▲孫卓（中）表示要回到養父母身邊。（圖／翻攝自微博）

孫卓表示，前幾個星期才得知自己是被拐的，「突然老師就把我叫出來，我還以為我犯什麼事了，然後他們就把我叫到辦公室裡，進去看見兩個人（警察），上來就跟我握手，非常友好那種。我當時很蒙，就是腦子一片空白。」

「當時一點都不相信，」孫卓說，他們突然告訴他不是父母親生的，自己非常震驚，說不出是高興還是傷心，好像愣住了在那裡。他們給他看他小時候的照片，雖然很小，但他一眼看上去，覺得這個人是他。

孫卓現在在山東聊城市陽谷縣學習和生活，家裡有他和養父母以及兩個姊姊。據孫卓介紹，姊和養母長得很像，但他和養母長得不像。小時候，大姊經常跟他說他是撿來的，沒想到這居然是真的，「小時候只是開玩笑，兩個姊姊對我都很好」。

在談到和親生父母見面一事時，孫卓說，「其實我心裡有點愧疚，壓力比較大。」他很感謝這麼多年來，親生父母一直堅持在找自己。但他同時表示，不會留到親生父母那邊，孫卓也感覺到「他們應該會很失望吧」。

孫卓認為，現在的父母不管怎樣，養了他十幾年。對於孫卓來說，找到親生父母，是「現在多了一個家，這邊是我的父母，那邊也是」，但這樣的結果，可能會二次傷了親生父母的心。

很多網友對這個結果也表示不能接受，認為養父母只是看中孫卓是個男孩，就算對孫卓再好，也改變不了讓孫海洋夫婦心痛了十幾年的事實，呼籲對於買家嚴懲，「什麼養父母，就是買家，支持買賣同罪！」