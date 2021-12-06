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尋子14年！　趙薇電影《親愛的》原型「找到兒子了」

▲▼趙薇電影《親愛的》原型找到兒子了。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇、黃勃2014年主演的熱門電影「親愛的」改編自真實打拐故事。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

趙薇、黃勃2014年主演的熱門電影「親愛的」改編自真實打拐故事，片中描述孩子被拐後，父母深陷痛苦，此後十幾年來苦苦追尋兒子，走遍大江南北，心酸情節讓無數觀眾潸然淚下。如今，電影原型孫海洋在6日傳來好消息，他丟失14年的的兒子孫卓已經找到人了，目前父子在深圳認親。

12月6日13時許，在深圳、聊城兩地公安見證下，孫海洋夫婦在深圳CID大廈見到了自己被拐14年的兒子孫卓。一家人相擁痛哭，久久不願鬆開。至此，備受關注的14年尋子故事劃上一個圓滿的休止符。

▲▼趙薇電影《親愛的》原型找到兒子了。（圖／翻攝自微博）

▲孫海洋尋子14年。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，在現場，山東省聊城市陽谷縣公安局民警葉爭宣讀了DNA比對鑑定報告書，確認了孫海洋夫婦與孩子孫卓DNA比對成功。

深圳市公安局刑事偵查局一大隊副大隊長朱江表示，目前已經抓獲涉嫌拐賣孫卓的吳姓嫌疑人，案件正在進一步深挖擴線。

2007年，4歲的孫卓被一陌生男子拐走，從此與親生父母失聯。十幾年來，孫海洋沒有停止過尋找兒子。他到處散發傳單，懸賞20萬（人民幣，下同）尋求線索，自己開的包子舖也掛上了懸賞招牌。孫海洋尋子的消息傳遍大街小巷，隨後，陳可辛導演以此為原型拍攝了電影《親愛的》。

▲▼趙薇電影《親愛的》原型找到兒子了。（圖／翻攝自微博）

▲一家人終於團聚。（圖／翻攝自微博）

在接受央視的採訪中，孫卓說，他現在正在聊城陽谷上高中，成績屬於中上游，「有一天，把我叫到辦公室，來了兩個人，很友好地和我握手，我大腦一片空白，有點蒙。」他說，現在的家裡還有2個姐姐，小時候，大姐曾對他說，他是「撿來的」，不是親生的。孫卓以為姐姐在開玩笑，現在才知道是真的。、

聊到和親生父母的見面，孫卓說，「其實我心裡有點愧疚，壓力比較大，和幾個很好的朋友說過這個事，他們說我的親生父母找了這麼多年，是很疼我的。我也謝謝他們，他們一定很辛苦。」但孫卓直言，自己感到很愧疚，他不會留到親生父母那邊，「他們應該會很失望吧。」孫卓說，現在的父母不管怎樣，養了他十幾年，「現在多了一個家，這邊是我的父母，那邊也是。」

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