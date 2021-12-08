「趙薇的兒子」14年後找到了！　拒和親生父母回家遭批：良心在哪

▲孫海洋一家重逢。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合報導

趙薇、黃勃2014年主演的熱門電影「親愛的」，以4歲男童孫卓遭拐賣事件為原型，真實世界裡父母尋子14年後孫卓奇蹟般被找到了，雙方在深圳見面相擁而泣，但不見已久的兒子表示想要留在現在拉拔他長大的家庭裡，因而引發網友批評，「這樣的親情是建立在犯罪之上啊」，他受訪時表示兩邊都很父母，也說不出誰輕誰重。

2007年時4歲的孫卓被一名陌生男子拐走，後來輾轉從人口販子手中經過交易來到一個新的家庭，14年過去，新家庭拉拔他長大，2014年時在本人渾然不知自己身世的情況下，趙薇和黃勃以孫卓和親生父母的故事拍了賺人熱淚的電影「親愛的」，直到孫卓失蹤整整14年後，他才終於和親生父母重逢。

雙方本月6日在深圳CID大廈見到面，尋子多年的父母見到孫卓便緊緊擁抱哭泣，久久不願放開。孫卓之後接受採訪時說，現在正在山東聊城谷陽上高中，成績屬於中上游，家裡還有兩個姐姐，小時候聽到姐姐說自己是撿來的，「我還以為在開玩笑」，沒想到一天他被叫去學校辦公室，裡面陌生的一對男女友好地和他握了握手，當下他大腦一片空白。

▲▼重逢後一起回到河北老家，受到鄉親歡迎。（圖／翻攝自微博）

父親孫海洋在見面當天興奮流淚，大掌緊緊抓著孫卓穿在身上的外套，之後一家三口從深圳返回老家湖北，他開心直說「擁抱才相信找到了，孩子長得像我」，而且也希望孩子能留在身邊。

孫卓坦承對自己的選擇感到愧疚，儘管幾個好朋友都和他說父母耗費多大力氣終於找到他，足以證明對他的愛，但最終他仍想待在現在這個家裡，「他們應該會很失望吧」，「我也謝謝他們，他們一定很辛苦。」

孫卓一家久別重逢的新聞一時成為微博上的熱門討論，許多網友不能諒解，親生父母花了多年光陰找到人，他卻選擇留在養父母家裡，而養父母當年可是從人口販子手中將他買來，「這樣的親情是建立在犯罪和一家人十幾年的痛苦上」，也有人說孫卓不願看清真相，養父母當年買他也是因為他是男生，不是因為他作為孫卓一個特別的存在，就算買來其他小男孩，養父母也會對那男孩加倍疼愛，但親生父母的愛可以給的更多，「孫卓卻不要了」。

▲孫海洋尋子心切。（圖／翻攝自微博）

另有網友批評養父母犯罪作惡，破壞別人家庭曝光後，還想把孩子據為己有，行為與強盜無異。然而也有一方網友持不同觀點，表示孩子在事件中自始至終都是無辜的，有記憶以來一直以為是親生父母，如今才知道原來親生父母另有其人，「如果換做是你會怎麼想，我都要崩潰了」，因此沒必要檢討到孩子身上去。

「真正的問題是人口販子，不是養父母，不是孫卓，更不是孫卓的親生父母」，網友指出孫卓失蹤那年代和政府人口政策及其後續有關，在重男輕女的觀念裡許多人都想要男生，「罪最大不在養父母，他們也有渴望和難處」，而想像一個人如果像孫卓那樣在養父母的疼愛照顧下長大，他也沒受到欺負，「你會想要輕易離開養父母，回到之前一輩子都不知道他們存在的親生父母家裡嗎？」

對於遭受批評，孫卓表示他說現在多了一個家，兩邊都是他的父母。他自責3歲那年會被拐走有部份也是自己的錯，因為太容易相信別人，才會輕易被人口販子拐走，導致一連串的悲劇發生，之後得知親生父母來找人時，一直不敢相信是真的，花了幾天時間才慢慢接受，現在他有兩對父母的感情要聯繫，「就是有時間的時候串一下門，見一見。」

孫海洋表示尊重孩子的決定，他說畢竟山東和深圳的課本內容有許多不同，如果要孩子回來深圳讀書會對學習有影響，如果孩子想回山東讀書，就讓他回去。