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開放萊豬+核食進口　王惠美指示各局處加強稽查

▲防核食，彰化持續稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲防核食，彰化持續稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

四大公投案落幕，4案皆未達法定門檻，開放萊豬後下一步將面對的將是日本的福島核災區食品進口，彰化縣長王惠美表示，將持續為縣民食安把關，同時擴大稽查食品來源，並強調「絕對禁用摻有萊劑的豬肉，進入校園」。

為把關萊豬進口及因應日本核食開放，王惠美昨天在縣府主管會報時裁示衛生局、教育處及各局處加強高風險豬肉稽查、校園午餐，社區關懷據點共餐禁用萊豬，強化稽查食品來源，守護食安，嚴格把關守護縣民的健康。

社會處指出，彰化縣目前有300個社區關懷據點，有260個提供老人共餐，260個社區全部同意禁用萊豬，拒絕萊豬進入社區關懷據點，保障社區長輩的健康。

衛生局表示，為強化進口豬肉管理，彰化縣持續執行高風險豬肉稽查專案，由進口商進行高風險豬肉流向逐批查核管理，並針對食品製造業、超市及大賣場、餐飲業、餐盒工廠等食品供應鏈進行地毯式豬肉標示稽查及抽驗，以勾稽比對豬肉產品原產地標示之正確性，截至今年12月共稽查3,863家次，未來因應核食進口，也將擴大稽查食品來源。

教育處指出，已請各校督導團膳業者，供應學校午餐之食品，縣府將透過菜單審查及學校午餐聯合稽查等，一併抽查廠商的進銷貨單、交易憑證、進口報單等資料，以保障學童用餐安全。同時鼓勵各校踴躍申請國產可追溯生鮮食材獎勵金，

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