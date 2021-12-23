演出陣容星光熠熠！　2021桃園陽光劇場開幕演唱25日登場

▲2021桃園陽光劇場開幕演唱會索票辦法。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園陽光劇場開幕倒數計時！桃園市文化局22日表示，容納15000人席位、是臺灣戶外規模最大的流行音樂劇場「陽光劇場」，12月25、26日壓軸登場的陽光劇場開幕演唱會，將有最吸睛的 5G科技異地共演，最悅耳的金曲歌王、歌后的美聲，以及最經典耀眼的特色節目與開幕式，邀請全台樂迷共同參與劃時代流行音樂史上的重要里程。

12月25日由AKB48 Team TP與日本國民天團AKB48成員國際連線。桑布伊、董事長樂團、黃子軒與山平快、第二代馬蘭吟唱隊，以多元族群融合傳達台灣流行音樂的多樣貌。金曲歌手YELLOW黃宣、孫盛希連袂EeLin伊林名模，藉由流行音樂與時尚，跳脫以往舊有的表演模式，創造聽覺與視覺完美結合。

12月26日演出陣容星光熠熠，包括三金得主-盧廣仲、金曲歌王-蕭煌奇、金曲歌后-魏如萱與徐佳瑩以及DJ DinPei、吳獻，呈現台灣流行音樂的多元樣貌、精彩可期。

除了精彩演唱會外，2天現場都將展示視覺總監李明道規劃與設計的SIAM SIAM Robot Band科技秀，供民眾觀賞與拍攝。還安排超過50攤的創意市集，結合吃喝玩樂、文創手作，寓教於樂並發放限量的開幕小禮-限量紀念手環與螢光棒，供民眾留作紀念。