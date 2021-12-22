面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

▲面試被問萬年考古題，她「誠實回應」悲劇了。（圖／翻攝自免費圖庫PIXABAY）

網搜小組／趙蔡州報導

絕大多數人都曾有面試的經驗，網路上甚至還有「攻略懶人包」，讓大家學習如何回答及談吐。一名網友在發文感嘆，她日前參加一間公司的面試時，被問到超級常見的考古題，她因此就「誠實」回答，不料事後未獲得錄取通知，讓她不禁懊悔「太多嘴了」。

原PO在Dcard表示，她日前接受A公司面試時，被提問「怎麼會想來這裡工作」，當時她沒有經過大腦，就誠實說出「之前原本有機會可以去B，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作」、「還有一點是沒辦法馬上上班，要一個月後才行」。

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她覺得回答不妥，也趕緊補充說「因為我還有工作，要確定上了，才會提離職，會提早說讓他們找人，所以才要1月才能開始上」，儘管但A公司面試官有聽完，也說一旦確定錄取，將在2天之內通知，但距離面試日已經過4天都沒任何消息，「我真的很難過，也覺得很可惜，覺得自己太多嘴了，唉」。

其他網友看了紛紛表示，「當作是面試的經驗，下一個會更好」、「這個是考古題了，網路上有很多種攻略，學一下吧」、「真的太誠實啦」，但也有許多過來人認為「你想太多了，雖然可能是扣分項，但不會因此不聘請妳」、「你如果夠強，這件事完全不會怎樣」、「不用你，應該不會是因為這件事，可能就單純覺得沒有很適合」。

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