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學測國文拿高分　補教師題得分重點「十年考古題、古文三十篇、文意理解」

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲13.3萬多人報名的109大學學測將於17日（五）、18日（六）登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

13.3萬多人報名的大學學測將在17、18日登場。國文科補教師指出，這次要拿高分有三大重點，首先要先熟讀近十年歷屆試題、再來熟記古文三十篇、最後加強文意理解，建議考生每天規律練習二至三篇文言閱測，只要熟記上述幾點，考生就能拿到基本分數。

補教師陳顥指出，考前最重要的就是要熟悉近十年歷屆試題，目的是為了孰悉大考的出題方式與難易度，應確實理解每個選項之所以「選或不選」的原因。練習完畢之後，再針對寫錯的題目或觀念進行加強。

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針對古文三十篇，陳顥說明，近幾年，古文三十篇的出題比重降低，佔分約20至30分，雖然比重降低，但字音、字義、字形、作家、文法等基本題幾乎都從這裡出題，相當容易掌握，這是一定要拿到的分數，寫錯就太可惜了。建議考生，可對照著翻譯，逐字逐句讀過一次，特別留意形、音、義的正確用法。近代白話課內選文不會考太多，留意魯迅、賴和、琦君、洪醒夫這四大天王的文章即可。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年度大學學測國文科將在17日下午登場。（圖／記者林敬旻攝）

另外，陳顥也針對文意理解題型分析，這類型的題目屬於偏重記憶的國學常識，這幾年已經愈考愈少。考前衝刺時期，建議少生每天規律練習二至三篇文言閱測，三至五篇白話長篇閱測，學測文言文考題的難度不會太高，不需要刻意挑選太艱澀的選文﹔白話文考題的特色是長篇、生活化、跨領域，練習時應養成標記重點的習慣，可用不同顏色標示立場或視角，若細項較多則應標註序號，這樣才能確實掌握重點，節省答題時間。

陳顥最後提醒，學測國文選擇題的高分關鍵在於「時間掌握」，近幾年閱讀題組的數量大幅增加，且一定有圖表判讀題，相當花時間。很多同學在考場上是敗在答題速度，而非知識程度。考生在考前衝刺階段務必確認自身的答題速率，擬定答題對策。

另外建議，答題時可先作答「基本單選題」、「簡單的閱讀題」、「多選題」，那些花了長時間也未必有把握的題型（例如：卡住的古文、太複雜的圖表、看不懂的新詩、亂句重組等）不妨留到最後再寫，才能將得分最大化。遇到太花時間的難題可先跳過，不要鑽牛角尖，以免因小失大。
 

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