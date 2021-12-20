2021磺溪美展巡迴新北展出　65件作品抒發生活議題

▲磺溪美展巡迴磺溪獎新人獎立體工藝類陳侑成《第四維》。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

彰化縣「第22屆磺溪美展」巡迴至新北市藝文中心展出，展期即日起至1月3日，本次展覽從「立體工藝類」、「數位藝術類」、「水墨膠彩類」、「書法篆刻類」、「油畫水彩類」與「攝影類」等6類作品中精選出各類獲獎作品65件，精彩可期，歡迎喜愛藝術創作者蒞臨欣賞。

文化局表示，新北市美展與彰化縣磺溪美展都是國內歷史悠久的公辦美術競賽，持續提供藝術創作者競技切磋的舞台。這次至新北市展出65件作品，有24件出自新北市市民、學生之手，顯見藝術家創作能量值得肯定，各地方政府在支持創作路上更須不遺餘力。

▲新北市政府文化局主任秘書翁玉琴（右）與彰化縣文化局副局長吳文昇（左），於磺溪美展新北市巡迴展和書法篆刻類入選獎得主簡麗珠（中）合影。



文化局說，此次展出作品內容多元，數位藝術類首獎「磺溪獎」得主黃翰柏〈船岸渠道〉格外引人注目。該作品以錄像裝置方式，探討移動、遷徙、空間、疆界等議題，作品中藉由船隻作為兩個地方的溝通隱喻，試圖傳達海洋資源與生態環境、勞力移動與文化移動等關係。

此外，同時獲得立體工藝類「磺溪獎」及「新人獎」的陳侑成《第四維》，以木刻手法構築出幾何、抽象的造型，展現自身對於時間概念的詮釋，為木刻注入新的表現手法。

彰化縣第22屆磺溪美展巡迴展即日起至111年1月2日於新北市藝文中心第3展覽室展出，歡迎各界藝文先進愛好者蒞臨觀賞，更多展覽訊息請上「新北市藝文中心」官網查詢，或電洽：02-2253-4417分機122。

▲新北市政府文化局主任秘書翁玉琴（左）與彰化縣文化局副局長吳文昇（右），於磺溪美展新北市巡迴展和油畫水彩類優選獎得主林麗雲（中）合影。

▲2021磺溪美展新北市巡迴展巡迴至新北市藝文中心展出，展期即日起至1月3日。

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