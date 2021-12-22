北市接手北車接種站　蔡炳坤曝：明年重啟「北市預約系統」供第三劑

▲中央於北車設置疫苗接種站，接種莫德納就能獲得全聯100元禮券，吸引大批民眾前來排隊接種。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央於日前在台北車站開放疫苗接種站，不過台北市衛生局22日表示，今起由北市府接手該地接種站至29日，並同樣贈送給莫德納第一、二劑接種者100元等值商品禮券。台北市副市長蔡炳坤表示，因為北車有替非法移工接種疫苗的功能，加上花博預約人數不如預期，日前中央向北市府詢問後，便由北市延續幫忙接手。

台北市衛生局22日指出，為因應Omicron變異株疫情，以及提供民眾便利的疫苗接種服務，北市自12月22日起媒合台北市立聯合醫院、馬偕醫院接手台北車站新冠疫苗接種站，比照中央設站時間每日下午1時至8時，進行莫德納第一、二劑接種服務，完成接種者可獲得100元等值商品禮券，呼籲尚未完成接種基礎劑民眾，儘速完成接種。

針對北市接手中央的北車疫苗接種站，蔡炳坤22日中午受訪時提及，因看出北車有一些功能，例如替非法移工接種等需求性，加上現在希望盡快替民眾打滿2劑疫苗，所以中央有來向台北市政府詢問，可否接續21日就要結束的北車疫苗接種站？而北市也剛好思考到花博預約人數不如預期，所以就來幫忙接手。

蔡炳坤說，台北市於22日接手北車接種站至29日，盡量完成2劑疫苗接種，而2022年第三劑疫苗需求量將慢慢增加，且中央預約系統將告一段落，所以規劃於2022年重新啟動台北市過去的疫苗預約系統，屆時可能採「週期性」預約，詳細規劃仍待討論，規劃好後就會對外說明。