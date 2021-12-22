接種加強劑現領近3千！紐約新冠病例1週狂翻2倍　市長卻堅持不封城

▲紐約市長白思豪宣布，市政府未來不會再頒布封城令，但人們應盡快接種疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約Omicron疫情猖獗，近日的新增確診病例更是直線上升。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）21日宣布，該市不會再實行封鎖措施，不過為了遏制Omicron感染潮，市政府決定推出「美國迄今最大的獎勵計劃」，讓今年底前接種新冠加強劑者，可獲發100美元（約新台幣2782元）的獎勵。

綜合美媒報導，紐約市的新冠檢測陽性率在短短的7天內翻了2倍多，目前新冠檢測呈陽性的人群已接近8%，而當地也在過去1週平均新增近9300宗新冠病例。市長白思豪表示，確診數字在未來數週還會繼續上升，因此政府決定祭出新政策，防止Omicron蔓延。

▲即日起至年底在紐約市接受加強劑注射的人都可獲發100美元現金獎勵。（圖／路透）

白思豪宣布，即日起至年底，凡是在市內疫苗接種站接受加強劑注射的人，都可獲發100美元現金獎勵，「這是美國迄今最大的獎勵計劃，我希望紐約市民們能夠積極響應政府，讓你的家人和整個城市都更安全」。報導稱，紐約在第一劑新冠疫苗時也曾推出類似措施，但市政府這次加大了獎勵力度，讓人們可以用更多方式兌換獎金。

白思豪重申，即使Omicron如今已在5個行政區內快速傳播，但當地未來不會再實行封鎖措施，「我不想再見到學校和商店像去年一樣被強制關閉，我們都經歷過那樣的生活，那是極具毀滅性的，紐約人不能再過一次那種生活」。白思豪將在聖誕期間決定，時代廣場的新年倒數活動是否會如常舉行。

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