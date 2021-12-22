　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

佔用機車停等區！王世堅致歉　秀智障型手機「沒有滑不滑問題」

▲▼王世堅開記者會澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝）

▲王世堅澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王世堅21日下午被網友目擊，在南京西路、中山北路路口等紅燈時，將汽車停到機車停等區，進而被摩托車騎士敲車窗提醒，並被鄉民以「王世堅邊開車邊玩手機」為題於PTT發文討論。台北市議員王世堅22日受訪時回應，自己當下就有坦承錯誤，但也認為民眾不需要用錄影監控方式。

針對汽車停到機車停等區一事，王世堅22日上午於台北市議會受訪時回應，21日晚間很意外，自己是無心佔用到機車停等區，自己從學生時代、年輕工作時開始都騎機車通勤，小孩、親戚也是騎機車，所以在道路使用上，都認為應該要寬待機車族，自己過去也質詢過台北市長柯文哲，認為柯文哲將機車停車格越劃越少。

▲▼王世堅開記者會澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝）

王世堅表示，對於21日佔用到機車停等區一事感到很抱歉、很難過，自己不應該佔用，但同時他也覺得國人同胞不必要用錄影方式互相監視，「因為那是路口，我確實是無心滑行到。」而他當下也客氣地說「抱歉抱歉」，並且收起汽車後照鏡，讓摩托車騎士可以通過，「國人同胞不必要用這種互相錄影、監控方式，尤其是敲打玻璃這種暴戾之氣大可不必。」

王世堅指出，自己汽車上沒有安裝行車記錄器，若大家用監視器在行車安全上做紀錄是很好的事情，但如果是用來互相監控，那「我覺得大可不必」。因為自己也有被警方攝影機拍攝到，之後自然會被開單，「我歷來從未消過任何一張單子，該罰就是被罰。」

至於外界質疑使用手機部分，王世堅強調，自己是智障型手機，沒有什麼「滑不滑」的問題，只是因為手機沒有聲音，只有震動，加上他現在年紀比較大，所以放在腳邊確認有無民眾、公家單位電話打來；而當下被敲打車窗，他怕萬一是搶匪攻擊，「我總可以報案吧？我這是智障型手機，沒有任何遊戲可以玩，不能滑手機。」而佔用機車停等區部分，該罰就怎麼罰，「我承認錯誤，確實這部分是我不對。」

▲▼王世堅開記者會澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝）

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
王力宏「子彈都準備好了」回台前道歉內幕曝！態度逆轉被抖出
俄羅斯邊境增派12萬兵力！楊永明：美國不會為了烏克蘭開戰
王力宏身價30億「襯衫14年不換」　摳門行徑全被挖！鞋一脫眾
李靚蕾不公開「已婚人妻是誰」　他神解4考量：真的聰明
A片教的都錯！高雄49歲女師連結13歲少年
爆Yumi吞藥痛譙王力宏　PO文被猜「By2姐」！網追出本尊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

莊瑞雄參選屏東縣長喊超越高雄　「勇於面對艱困環境毫不屈服」

北市接手北車接種站　蔡炳坤曝：明年重啟「北市預約系統」供第三劑

綠開先例總預算逕付二讀　蔡壁如轟柯建銘「老兵晚節不保」

替顏寬恒站台？侯友宜：好好做事「讓大家肯定黨支持的候選人」

莊瑞雄參選屏東縣長大咖齊聚　4縣市首長、跨派系力挺祝賀

韓國瑜出新書下一步出戰桃園？　侯友宜：尊重他個人想法

綠營質疑補選投票監選人員不足　顏寬恒：要不要回去找總統哭訴？

「藍營縣市長資源多卻各自為政」　趙少康憂：2022將兵敗如山倒

同框侯友宜　王金平看公投挫敗：國民黨應該再檢討一下

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

莊瑞雄參選屏東縣長喊超越高雄　「勇於面對艱困環境毫不屈服」

北市接手北車接種站　蔡炳坤曝：明年重啟「北市預約系統」供第三劑

綠開先例總預算逕付二讀　蔡壁如轟柯建銘「老兵晚節不保」

替顏寬恒站台？侯友宜：好好做事「讓大家肯定黨支持的候選人」

莊瑞雄參選屏東縣長大咖齊聚　4縣市首長、跨派系力挺祝賀

韓國瑜出新書下一步出戰桃園？　侯友宜：尊重他個人想法

綠營質疑補選投票監選人員不足　顏寬恒：要不要回去找總統哭訴？

「藍營縣市長資源多卻各自為政」　趙少康憂：2022將兵敗如山倒

同框侯友宜　王金平看公投挫敗：國民黨應該再檢討一下

一夜風雨洗禮！阿里山紅楓「織成赤色地毯」　薄霧中絕美風景曝

以為沒人的！花蓮男路邊載走6盆九重葛　失主心疼：種了十幾年

Omicron傳播速度史上最快　比爾蓋茲恐怖預言：將掀至今最嚴重浪潮

是台南！「沒view也瘋狂」　九份子新案價衝3字頭

屏東王船文化館開工　保存百年祭典文化

好事做到底！花蓮在地企業捐藥膳包助弱勢　附贈冷凍櫃好保存

王力宏「走錯這1步」害自己什麼都沒了！網也嘆：不做可能沒事

學測「蕾宏大戰」若入題　教師提醒注意事項曝光

LIVE／「首批7+7採檢」北市2人確診　指揮中心最新說明

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提量身定做的人

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

韓國瑜推寫真書救藍營？將宣布下一步動向

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

兒被騙15萬　柯文哲：須源頭管理

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

更多熱門

相關新聞

有網友在21日下午騎車行經中山北路、南京東路口，發現1台BMW違規超越機車停等區，車主搖下車窗赫然發現竟是北市議員王世堅，2人交談幾句後騎才騎車離去，北市警方也表示，占用機車停等區可處9百至1千8百元，至於玩手機並無撥打或接聽動作，所以有待商榷。

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

BMW塞機車停等區！騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光

BMW塞機車停等區！騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

藍營「錄影防跑票」　柯：帶頭違法

藍營「錄影防跑票」　柯：帶頭違法

關鍵字：

北市台北市王世堅機車停等區

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面