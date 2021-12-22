佔用機車停等區！王世堅致歉　秀智障型手機「沒有滑不滑問題」

▲王世堅澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王世堅21日下午被網友目擊，在南京西路、中山北路路口等紅燈時，將汽車停到機車停等區，進而被摩托車騎士敲車窗提醒，並被鄉民以「王世堅邊開車邊玩手機」為題於PTT發文討論。台北市議員王世堅22日受訪時回應，自己當下就有坦承錯誤，但也認為民眾不需要用錄影監控方式。

針對汽車停到機車停等區一事，王世堅22日上午於台北市議會受訪時回應，21日晚間很意外，自己是無心佔用到機車停等區，自己從學生時代、年輕工作時開始都騎機車通勤，小孩、親戚也是騎機車，所以在道路使用上，都認為應該要寬待機車族，自己過去也質詢過台北市長柯文哲，認為柯文哲將機車停車格越劃越少。

王世堅表示，對於21日佔用到機車停等區一事感到很抱歉、很難過，自己不應該佔用，但同時他也覺得國人同胞不必要用錄影方式互相監視，「因為那是路口，我確實是無心滑行到。」而他當下也客氣地說「抱歉抱歉」，並且收起汽車後照鏡，讓摩托車騎士可以通過，「國人同胞不必要用這種互相錄影、監控方式，尤其是敲打玻璃這種暴戾之氣大可不必。」

王世堅指出，自己汽車上沒有安裝行車記錄器，若大家用監視器在行車安全上做紀錄是很好的事情，但如果是用來互相監控，那「我覺得大可不必」。因為自己也有被警方攝影機拍攝到，之後自然會被開單，「我歷來從未消過任何一張單子，該罰就是被罰。」

至於外界質疑使用手機部分，王世堅強調，自己是智障型手機，沒有什麼「滑不滑」的問題，只是因為手機沒有聲音，只有震動，加上他現在年紀比較大，所以放在腳邊確認有無民眾、公家單位電話打來；而當下被敲打車窗，他怕萬一是搶匪攻擊，「我總可以報案吧？我這是智障型手機，沒有任何遊戲可以玩，不能滑手機。」而佔用機車停等區部分，該罰就怎麼罰，「我承認錯誤，確實這部分是我不對。」