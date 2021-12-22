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Omicron「你不知道1件事」！前台大醫憂：已經證明它的能耐

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Omicron在短短1個月已侵襲多國。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

新變種病毒Omicron擴散全球！在短短1個月已在南非、英國和美國以驚人速度成為主要流行株。前台大感染科醫師林氏璧說，Omicron除了已知的傳染力高、相對於Delta有競爭優勢外，它還具有免疫逃逸，而初步資料顯示mRNA第3劑可增強中和抗體。他憂心地說「多的是你不知道的事」，還需要2～4週才會有更清楚的答案。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，新變異株Omicron已經證明它的能耐，但至少已知它傳染力高，相對於Delta有競爭優勢，可取代成為主要流行株；再者，它具有目前為止變異株中最嚴重的免疫逃逸，即使打了2劑疫苗或自然感染過者，都有很高機率會再感染。

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不過，林氏璧也提到，南非初步資料顯示，2劑防重症效果還有70%。資料也指出mRNA第3劑加強針接種後可增加中和抗體，英國和南非的真實世界資料也顯示有一定保護力，因此首當其衝的各國都努力施打第3劑。

▲▼截至8日，南韓已有83人接種疫苗後染疫。（圖／路透社）

▲南非初步資料顯示，2劑防重症效果還有70%。（示意圖／路透）

剩下1件不知道的事，則是「臨床嚴重度如何？」林氏璧坦言，目前在南非或英國，顯然未見之前幾株變種病毒看到住院和重症的案例急速增加的情況，「是否Omicron本身造成的多半是輕症，住院和重症的比例都較低？低到多少？這是因為之前的自然感染，打過疫苗，還是病毒本身的因素？」

林氏璧說，最後這問題要好好回答，「我想美國可能會比較容易看到答案」。由於相對於6～8成都自然感染過、人口又偏年輕的南非，以及疫苗覆蓋率高、自然感染也蠻多的英國，美國較多完全沒打過疫苗、也沒自然感染過的人群。

林氏璧相信，「Omicron的臨床嚴重度，會大大影響到之後的疫苗政策還有整體防疫策略。我們可能還需要2～4週左右才會有更清楚的答案。」

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