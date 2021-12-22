Omicron「你不知道1件事」！前台大醫憂：已經證明它的能耐

▲Omicron在短短1個月已侵襲多國。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

新變種病毒Omicron擴散全球！在短短1個月已在南非、英國和美國以驚人速度成為主要流行株。前台大感染科醫師林氏璧說，Omicron除了已知的傳染力高、相對於Delta有競爭優勢外，它還具有免疫逃逸，而初步資料顯示mRNA第3劑可增強中和抗體。他憂心地說「多的是你不知道的事」，還需要2～4週才會有更清楚的答案。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，新變異株Omicron已經證明它的能耐，但至少已知它傳染力高，相對於Delta有競爭優勢，可取代成為主要流行株；再者，它具有目前為止變異株中最嚴重的免疫逃逸，即使打了2劑疫苗或自然感染過者，都有很高機率會再感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，林氏璧也提到，南非初步資料顯示，2劑防重症效果還有70%。資料也指出mRNA第3劑加強針接種後可增加中和抗體，英國和南非的真實世界資料也顯示有一定保護力，因此首當其衝的各國都努力施打第3劑。

▲南非初步資料顯示，2劑防重症效果還有70%。（示意圖／路透）

剩下1件不知道的事，則是「臨床嚴重度如何？」林氏璧坦言，目前在南非或英國，顯然未見之前幾株變種病毒看到住院和重症的案例急速增加的情況，「是否Omicron本身造成的多半是輕症，住院和重症的比例都較低？低到多少？這是因為之前的自然感染，打過疫苗，還是病毒本身的因素？」

林氏璧說，最後這問題要好好回答，「我想美國可能會比較容易看到答案」。由於相對於6～8成都自然感染過、人口又偏年輕的南非，以及疫苗覆蓋率高、自然感染也蠻多的英國，美國較多完全沒打過疫苗、也沒自然感染過的人群。

林氏璧相信，「Omicron的臨床嚴重度，會大大影響到之後的疫苗政策還有整體防疫策略。我們可能還需要2～4週左右才會有更清楚的答案。」