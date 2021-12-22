　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年總預算民進黨強渡關山　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

▲▼普悠瑪事故協會將針對判決內容正式對外提出聲明-蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團21日挾人數優勢，在立法院會以突襲表決方式，將明年的中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀，為國會史上頭一遭，民眾黨立委蔡壁如表示，週五確認議事錄時會強烈要求更正這項錯誤，「我們到底要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？」

民進黨團昨在立法院院會提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。民進黨團為確保議事錄不被推翻，昨天上午開始在議場門口輪班排隊，確保掌握優先提案權。

蔡壁如表示，雖然立法院議事規則沒有詳細規定，議案抽出逕付二讀的先決條件。但最詳細的內政部議事規則，第77條提到，付委案件之抽出逕行處理，就只有「委員會對付委案件延不處理時」。資深議事專家周萬來的《議事策略》，立法院助理歷來的內部訓練，也都是這樣教的。

對於民進黨總召柯建銘稱是因國民黨杯葛預算拖延時間，不得不為之，蔡壁如指出，柯建銘賴給國民黨在公投期間杯葛預算審查拖延時間，作為提案的正當性，根本師出無名，「公投已經在上周末結束，包括經濟委員會等許多委員會，都正在審查總預算，卻就被這個議事突襲嘎然而止。」

蔡壁如表示，過去幾年如果有委員會在時限前來不及完成預算審查，會依慣例把該委員會付委案件全案保留送院會協商，「台灣國會史上，從來沒有這麼粗暴的執政黨，用多數暴力直接剝奪委員會的審查權利。」

蔡壁如指出，民進黨立委正在議場前輪班排隊，要將《地方制度法》第4條修法逕付二讀，插隊超車，就只為了柯建銘子弟兵一個人參選來修法解套。柯建銘甩了立法院兩巴掌，「委員會中心主義」將在幾天之內被破壞殆盡。

蔡壁如說，台灣國家的正常化，要從立法院開始建立制度。民主老大哥的美國，眾議院的制度下，如果議案在委員會被耽擱長達30個立法日(可審查日)，議員才可連署提出解除該委員會任務的提案。

蔡壁如表示，2012年底林濁水在其《國會內規改造》第八點，就主張：維護委員會職能，訂定「逕付二讀」及「中止委員會審查」之要件。但現在的民進黨挾著公投完封的餘威，拿來當尚方寶劍四處亂砍，「柯建銘的「老兵最後一仗」，竟是創下惡例毀滅民主的一戰。」

蔡壁如呼籲全國民眾支持在野黨的行動，一起捍衛台灣的民主，立法院長游錫堃，要捍衛程序正義。柯建銘的老兵最後一仗，千萬不要晚節不保，「民主進步黨的委員們，容忍少數黨團幹部亂搞到什麼時候？」

對於在野黨質疑，民進黨立委趙天麟會中反駁，國民黨團當初為了公投仇恨動員而拒審預算，導致最終無法在法定時間11月11日前完成預算審查，「早知如此何必當初？」

趙天麟表示，就算快馬加鞭審完預算，也需要經過下周一確認議事錄、財委會再將審查報告送院會，就算下周加開院會，仍趕不及在過年前讓預算案三讀。

趙天麟說，若是預算審查延宕，恐將影響新編列的軍事投資、軍公教調薪、育嬰留職停薪補助、長照托嬰加碼、中小企業補助等預算，這是綁架民生預算，相當不恰當，「現在就是因為國民黨拖延，我們（民進黨團）不得不捍衛總預算，才要讓總預算案逕付二讀。」

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／台61南下「3車追撞」！　2人傷勢嚴重　
LIVE／BY2妹驚傳吞藥輕生　王力宏緋聞時間軸驚見多女星再
李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯驚人內幕
熱褲女大生醉倒！　男同學拖到公園溜滑梯性侵
Yumi「洗胃搶救」現場照曝！　網放大急診收據辦案
避孕藥「恐出人命」！　300萬顆緊急回收
「王力宏4人片」瘋傳　蕾神只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已
獨／Yumi爆吞藥！友人痛心「前天才聯絡」：太震撼
李靚蕾大肚子陪飛！　「3次孕期」王力宏自私舉動被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東縣長三搶一！莊瑞雄宣布參選　周春米、鍾佳濱：初選各自努力

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

明年總預算民進黨強渡關山　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

德艦航行南海後可能通過台海　蔡適應稱歡迎：台灣海峽是國際海域

全文／莊瑞雄宣布參選屏東縣長　相信潘孟安會華麗轉身優雅卸任

預算延宕殃及民生　民進黨強渡關山回嗆：國民黨停審才是始作俑者

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

「大新竹」惹議　蘇貞昌：竹竹合併府、院、黨有高度共識

四大公投全勝　蘇貞昌致電「幫忙的人」表達感謝

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

屏東縣長三搶一！莊瑞雄宣布參選　周春米、鍾佳濱：初選各自努力

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

明年總預算民進黨強渡關山　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

德艦航行南海後可能通過台海　蔡適應稱歡迎：台灣海峽是國際海域

全文／莊瑞雄宣布參選屏東縣長　相信潘孟安會華麗轉身優雅卸任

預算延宕殃及民生　民進黨強渡關山回嗆：國民黨停審才是始作俑者

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

「大新竹」惹議　蘇貞昌：竹竹合併府、院、黨有高度共識

四大公投全勝　蘇貞昌致電「幫忙的人」表達感謝

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

女星淚控遭演藝圈2大老性侵！他脫口「3個字人名」被消音　網放慢狂重播

明天衝！頂呱呱「5大塊炸雞下殺7折」限時1天搶吃

一口氣收兩家　猿田彥微風南山、松菸誠品明年1月收攤

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短亡！悲母：為一句道歉把命賠上了

快訊／台61線南下110公里3大小車追撞　5人送醫2傷勢嚴重　　

北大武山下原民勞工安全　廉政署：是企業責任＋家庭保護

伊正秀33年前照片　網驚呼：根本穿越時空！

酒香十足！馬祖必嚐「紅糟老酒麵線」　Q彈黃金地瓜蒸餃一吃驚艷

樂天桃猿教練團底定　日教練古久保健二接首席教練

26歲父被控殺死出生4周女嬰　妻子爆料：他夢遊時活活打死女兒！

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提量身定做的人

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

韓國瑜推寫真書救藍營？將宣布下一步動向

綠營新人舉牌抗議　藍營酸爆蹭聲量

兒被騙15萬　柯文哲：須源頭管理

林俊憲稱侯友宜「最準風向標」：不幫顏寬恒站台是看出了什麼？

「柯家七代都在新竹」　柯建銘：縣市合併升格是歷史責任

更多熱門

相關新聞

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

民進黨立院黨團昨（21）日挾人數優勢，突襲將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，高達2兆2,620億元的總預算案直接跳過委員會審查，創下國會史上首例，引發在野黨齊聲批評。對此，新北市長侯友宜22日受訪時也表示，民意代表監督政府，是一個職責問題，「那已經違反民主精神，是不可取的方式。」

德艦未來擬通過台海　蔡適應：台灣海峽是國際海域

德艦未來擬通過台海　蔡適應：台灣海峽是國際海域

民進黨團控國民黨停審預算是始作俑者

民進黨團控國民黨停審預算是始作俑者

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

關鍵字：

蔡壁如民眾黨民進黨立法院預算

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面