明年總預算民進黨強渡關山　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團21日挾人數優勢，在立法院會以突襲表決方式，將明年的中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀，為國會史上頭一遭，民眾黨立委蔡壁如表示，週五確認議事錄時會強烈要求更正這項錯誤，「我們到底要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？」

民進黨團昨在立法院院會提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。民進黨團為確保議事錄不被推翻，昨天上午開始在議場門口輪班排隊，確保掌握優先提案權。

蔡壁如表示，雖然立法院議事規則沒有詳細規定，議案抽出逕付二讀的先決條件。但最詳細的內政部議事規則，第77條提到，付委案件之抽出逕行處理，就只有「委員會對付委案件延不處理時」。資深議事專家周萬來的《議事策略》，立法院助理歷來的內部訓練，也都是這樣教的。

對於民進黨總召柯建銘稱是因國民黨杯葛預算拖延時間，不得不為之，蔡壁如指出，柯建銘賴給國民黨在公投期間杯葛預算審查拖延時間，作為提案的正當性，根本師出無名，「公投已經在上周末結束，包括經濟委員會等許多委員會，都正在審查總預算，卻就被這個議事突襲嘎然而止。」

蔡壁如表示，過去幾年如果有委員會在時限前來不及完成預算審查，會依慣例把該委員會付委案件全案保留送院會協商，「台灣國會史上，從來沒有這麼粗暴的執政黨，用多數暴力直接剝奪委員會的審查權利。」

蔡壁如指出，民進黨立委正在議場前輪班排隊，要將《地方制度法》第4條修法逕付二讀，插隊超車，就只為了柯建銘子弟兵一個人參選來修法解套。柯建銘甩了立法院兩巴掌，「委員會中心主義」將在幾天之內被破壞殆盡。

蔡壁如說，台灣國家的正常化，要從立法院開始建立制度。民主老大哥的美國，眾議院的制度下，如果議案在委員會被耽擱長達30個立法日(可審查日)，議員才可連署提出解除該委員會任務的提案。

蔡壁如表示，2012年底林濁水在其《國會內規改造》第八點，就主張：維護委員會職能，訂定「逕付二讀」及「中止委員會審查」之要件。但現在的民進黨挾著公投完封的餘威，拿來當尚方寶劍四處亂砍，「柯建銘的「老兵最後一仗」，竟是創下惡例毀滅民主的一戰。」

蔡壁如呼籲全國民眾支持在野黨的行動，一起捍衛台灣的民主，立法院長游錫堃，要捍衛程序正義。柯建銘的老兵最後一仗，千萬不要晚節不保，「民主進步黨的委員們，容忍少數黨團幹部亂搞到什麼時候？」

對於在野黨質疑，民進黨立委趙天麟會中反駁，國民黨團當初為了公投仇恨動員而拒審預算，導致最終無法在法定時間11月11日前完成預算審查，「早知如此何必當初？」

趙天麟表示，就算快馬加鞭審完預算，也需要經過下周一確認議事錄、財委會再將審查報告送院會，就算下周加開院會，仍趕不及在過年前讓預算案三讀。

趙天麟說，若是預算審查延宕，恐將影響新編列的軍事投資、軍公教調薪、育嬰留職停薪補助、長照托嬰加碼、中小企業補助等預算，這是綁架民生預算，相當不恰當，「現在就是因為國民黨拖延，我們（民進黨團）不得不捍衛總預算，才要讓總預算案逕付二讀。」