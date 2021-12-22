南投2警公投前休假「約跑」　眼尖瞄到竊盜通緝犯建功

▲謝姓慣竊因竊盜案遭南投地檢署通緝。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

謝姓女子因竊盜案遭南投地檢署通緝，在上週警力吃緊的公投前一天傍晚竟又在公園出沒，所幸桃米派出所錢仁華等2名警員趁休假相約外出慢跑，眼尖發現謝女為當地慣竊且行跡鬼祟，主動「銷假上班」緊盯並通報請求警力支援，攔查謝女後查為通緝犯，將她逮捕歸案。

難得在公投前排休一天，平時就有慢跑習慣的兩人也趁當天放假相約一起跑步，結果在仁愛公園稍作休憩時，一眼就認出有一名轄內慣竊逗留於該處，經通報制服警力盤查後當場查獲南投地檢發佈之竊盜通緝犯。

埔里警分局指出，先前為因應18日全民公投勤務，全體警察如臨大敵，皆保持高度警戒維護轄內治安平順；桃米所副所長錢仁華、警員劉進雄於17日下午利用難得休假日相約慢跑、聊天，在晚間5點多於仁愛公園稍作休息、討論吃晚餐時，一眼就認出公園內有一名轄區內的慣竊逗留。

▲休假員警相約跑步，眼尖查獲通緝犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

2名警員擔心該名慣竊會故技重施、造成他人財物損失，於是分工合作，由一人緊盯對象、一人通報勤務指揮中心派遣警力支援；該名慣竊眼見制服警力抵達，神色慌張欲快步離開，警方及時加以攔查後，發現這名50歲謝姓女子為南投地檢署發佈之竊盜通緝犯，當場予以逮捕歸案。

埔里分局表示，錢仁華、劉進雄因取締酒駕績效卓著，上週才獲警友會主任頒發獎勵金肯定，並利用主管會報公開表揚；這次即使在選舉勤務吃重之際，休假運動時也沒疏忽警察職責，才能確保民眾生命、身體、財產之安全。



►秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿



►「想看垃圾車」自行開窗 2歲男童從4樓墜地致顱內出血



►奇蹟！全中運奪金車禍險送命 空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠



►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄 未下雪慘先黑了頭



►喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻 家屬控「等醫1小時+誤判」