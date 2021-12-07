趁周年慶搶便宜　通緝犯見警「掉頭穿越馬路」遭攔查漏餡了

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局警員在百貨公司周年慶時，於新光三越站前店進行交通管制，1名男子看到警察後刻意往反方向前進，甚至違規穿越馬路，警方盤查發現他是毒品通緝犯，身上還藏有海洛因，男子才坦承因百貨周年慶，出來買折扣商品，沒想到被逮個正著。

警方調查，新光三越站前店日前舉辦周年慶，大批人潮湧入，中正一分局忠孝西路派出所不敢大意，派出警員執行交通疏導勤務，警員高銘慶在路口見到60歲的梁姓男子神色慌張，看到警方就往反方向離去，最後還不顧號誌燈違規穿越馬路。

▲通緝犯周年慶搶便宜，遇到警察大迴轉引起注意，包包當場查獲海洛因。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方驚覺有異上前盤查，發現梁男竟然是台北地檢署發布的毒品、竊盜通緝犯，進一步詢問是否有違禁品，梁男卻假裝肚子痛，警方打開他的包包發現海洛因、殘渣袋以及數支針筒，梁男才坦承剛施用完毒品。

警方指出，梁男因竊盜案遭判刑，但卻沒有入監服刑，另外又涉犯毒品罪嫌，也沒有到地檢署開庭，所以遭到發布通緝，梁男逃亡時間約1年多。

梁男表示，雖然因案遭到通緝，但百貨公司周年慶許多商品有折扣，所以才會藉著人潮當掩護前往選購生活必需品，沒想到卻被當場逮捕。警方訊後依毒品送辦，通緝部分也另解送歸案。

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