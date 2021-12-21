「要命小方」之子背四條通逃3年落網　淡定回「早晚要面對」

▲「要命小方」兒子常偉政背負四條通緝，昨天下午在大肚買午餐落網。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

中部中生代角頭綽號「要命小方」的方敏懿入監服刑，方的兒子常偉政3年前犯下傷害、妨害自由、詐欺等四件刑案，遭到台北、台南、台中地檢署通緝，常嫌一直藏匿在大肚山上，經常變裝、換租屋處，生活所需都是叫同居女友去買，台中豐原警方找了3個多月，昨天下午發現常嫌在大肚區買午餐，立即上前逮捕，常嫌一見警方早有心裡準備，欠的就該還，「早晚要面對」。

常偉政的父親是台中知名角頭「要命小方」方敏懿，目前因犯下擄人勒贖案遭判刑17年半，其母親常女也是當地知名販毒人口，兩人雙雙被羈押在台中看守所。

綽號小白的常偉政繼承父親事業，19歲即組詐騙集團犯罪，獲利至少上億元，2015年曾涉及詐騙被逮，犯罪所得全拿去花天酒地、住豪宅、穿戴名牌，被逮時還曾大言不慚說「騙中國人是為了台灣的經濟繁榮」。

常嫌3年前涉及兩項詐欺、妨害自由、傷害等4案通緝案，分別由台北、台南、台中地檢及台中地院通緝，據了解，常嫌租屋在大肚山遊園路，很少出入，不然就變裝再出門，時常更換租屋地點，逃亡期間的生活費用都被阿姨提供。

警方下午趁著常嫌外出買午餐時，上前表明身分，常嫌非常鎮定，內心早有被逮的心理準備，還說早晚要面對，欠的都要還，警方訊問後，上午已移送台中地檢署執行。